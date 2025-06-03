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03.06.2025, 17:59

В США 14-летний подросток перестрелял всех членов семьи из-за тайны матери: он приговорён к пожизненному сроку

Новости Мира 0 1 555

Жуткая трагедия произошла в Соединённых Штатах: 14-летний школьник Мейсон был признан виновным в убийстве всех членов своей семьи. Причиной зверского поступка стало откровение, которое подросток услышал от самого близкого человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Раскрытие тайны стало роковым моментом

По данным издания Daily Mirror, подросток убил своих родных после того, как узнал, что женщина, которую он считал матерью, на самом деле не является его биологическим родителем. Следователи полагают, что именно это откровение стало спусковым крючком для последующей расправы.

Мейсон был старшим ребёнком в семье. Кроме него, в доме находились трое младших детей, включая шестимесячного младенца.

Массовое убийство в доме: все убиты выстрелами в голову

Инцидент произошёл после совместного семейного отдыха. Накануне трагедии подросток проявлял признаки нестабильного поведения в школе, что стало первым тревожным сигналом.

По прибытии на место полиция обнаружила в доме ужасающую картину: тела всех членов семьи находились в спальнях, каждый из них был убит выстрелом в голову с близкого расстояния. Преступление было совершено хладнокровно — тела аккуратно уложены на кроватях.

Попытка скрыть вину

Во время допроса Мейсон попытался ввести следствие в заблуждение. Он утверждал, что находился в подвале, играл в видеоигру и лишь слышал выстрелы. Однако не смог объяснить, как именно произошла стрельба и почему никто, кроме него, не остался в живых.

Под давлением улик он всё же признался в содеянном, сославшись на эмоциональное выгорание, постоянные конфликты в семье и шок после услышанного откровения.

Судебное решение: пожизненное заключение

Несмотря на юный возраст обвиняемого, суд принял жёсткое решение — пожизненное заключение. Судья отметил исключительную жестокость преступления и его преднамеренный характер. Признание вины со стороны подростка так и не последовало — он до последнего пытался оправдать свои действия.

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