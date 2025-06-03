Скончался композитор Евгений Дога — автор музыки к фильму «Мой ласковый и нежный зверь»

На 89-м году жизни ушел из жизни знаменитый композитор Евгений Дога — народный артист СССР и автор музыки к десяткам известных фильмов. О его смерти сообщила депутат парламента Молдовы Наталья Давидович в социальной сети Facebook (владелец которой признан в России экстремистской организацией и запрещен), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Светлая память», — коротко написала она.

Музыкальное наследие — более 200 фильмов

Евгений Дога — один из самых известных композиторов постсоветского пространства. За свою долгую творческую карьеру он написал музыку более чем к 200 художественным, телевизионным и документальным фильмам. Наиболее известная его работа — музыкальное сопровождение к фильму «Мой ласковый и нежный зверь», ставшее классикой кинематографа.

Дога сотрудничал с крупнейшими киностудиями СССР, включая:

«Молдова-фильм»

«Мосфильм»

Киностудии им. М. Горького и А. Довженко

«Азербайджанфильм»

«Беларусьфильм»

«Ленфильм»

Одесскую киностудию

ТО «Экран»

Центральное телевидение Гостелерадио СССР и др.

«Музыка, как голос эмоций» — реакция коллег

Соболезнования в связи со смертью маэстро выразили не только политики, но и деятели культуры. Эстрадный певец и депутат из Молдовы Адриан Граур назвал Евгения Догу «учителем» и «человеком, чья музыка была мостом между душами».

«Прощай, учитель! Его музыка была голосом чистых эмоций, мостом между душами и временем… Его художественный след навсегда останется с нами», — написал Граур.

Жизненный путь: от скромного села до мировой сцены

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра, Рыбницкого района Молдавской АССР. С раннего возраста проявил интерес к музыке. В дальнейшем окончил Музыкальный колледж имени Штефана Няги, а затем — Кишиневскую консерваторию имени Гавриила Музическу.

Свою профессиональную деятельность он начал в 1957 году, играя в оркестре Молдавского радио и телевидения.

Высшие государственные награды и признание

За выдающиеся заслуги в области культуры и искусства Евгений Дога был удостоен множества наград:

В 1987 году ему было присвоено звание народного артиста СССР

В 1997 году — орден Республики Молдова

В 2008 году — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, вручённый президентом России Владимиром Путиным

Причина смерти не раскрыта

На момент публикации причины смерти композитора официально не сообщались. Ожидается, что в ближайшие дни могут быть опубликованы дополнительные подробности и дата прощания.