Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен к 11,5 годам лишения свободы

Суд Первомайского района Бишкека заочно признал бывшего главу государства виновным по нескольким уголовным эпизодам и назначил ему длительный срок заключения. Помимо тюремного срока, Атамбаев также лишен государственных наград и собственности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Vladimir Pirogov/Reuters

Подробности приговора

Согласно решению суда, экс-президент Алмазбек Атамбаев признан виновным в совершении следующих преступлений:

Незаконное присвоение земли: Речь идет о земельных участках в селе Кой-Таш Чуйской области. Именно в этом селе располагалась резиденция бывшего президента, которая была построена на спорной территории.

Коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека: Следствие установило, что Атамбаев принимал участие в коррупционных схемах, связанных с обновлением теплоэлектроцентрали, что нанесло ущерб государственному бюджету.

Организация массовых беспорядков: Вину экс-президента признали и в провоцировании беспорядков 7–8 августа в Кой-Таше. Тогда сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление силовым структурам при попытке его задержания.

В связи с этим суд постановил не только назначить срок заключения в 11,5 лет, но и конфисковать имущество экс-президента, а также лишить его всех ранее присуждённых государственных наград.

Дело об освобождении криминального авторитета

Ранее, в апреле текущего года, тот же суд заочно признал Алмазбека Атамбаева виновным по еще одному громкому делу — незаконному освобождению известного криминального авторитета Азиза Батукаева. Последний был приговорен в 2006 году к 16 годам лишения свободы за участие в организации бунта в колонии Бишкека. Однако в 2013 году Батукаев вышел на свободу по заключению врачебной комиссии и немедленно выехал в Россию.

Позже следствие установило, что освобождение было сфальсифицировано при участии высокопоставленных чиновников, включая самого Атамбаева. Именно это дело стало одной из отправных точек уголовного преследования бывшего президента после окончания его срока полномочий.

Контекст и последствия

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год. После передачи власти он неоднократно становился объектом критики со стороны нового руководства страны. Его политическое влияние значительно ослабло, а впоследствии он был арестован и обвинен в ряде тяжких преступлений.

Решение суда может стать прецедентом в истории Киргизии, где бывшие руководители страны в последние годы регулярно сталкиваются с уголовным преследованием. Это также усиливает посыл о том, что ни одна политическая фигура не застрахована от ответственности за действия во время нахождения у власти.