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04.06.2025, 07:08

Маск назвал «отвратительной мерзостью» законопроект Трампа

Новости Мира 0 479

Известный американский предприниматель Илон Маск резко высказался о законопроекте президента США Дональда Трампа, касающемся сокращения федеральных расходов. В социальной сети X миллиардер назвал этот документ «отвратительной мерзостью» и подверг его резкой критике, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Allison Robbert/Pool/Reuters
Фото: Allison Robbert/Pool/Reuters

Маск обвинил конгрессменов в безответственности

Маск не ограничился негативной характеристикой самого законопроекта, но также обрушился с критикой на конгрессменов, которые его поддержали. Он обвинил их в сознательном принятии неправильного решения.

«Позор тем, кто голосовал за это: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете», — заявил основатель Tesla и SpaceX.

По его словам, документ не решает, а лишь усугубляет бюджетные проблемы страны. Маск предупредил, что при его реализации дефицит бюджета США может достичь $2,5 трлн, а бремя государственного долга станет неподъемным для американских налогоплательщиков.

Что включает в себя спорный законопроект

Законопроект, о котором идет речь, сам Дональд Трамп ранее описывал как «Единый, большой, красивый» документ. Он содержит свыше тысячи страниц основного текста и десятки страниц поправок. Среди ключевых положений:

  • Продление налоговых послаблений, принятых в 2017 году;

  • Отмена налогов на чаевые и сверхурочную работу;

  • Повышение потолка государственного долга до $4 трлн;

  • Введение новых налоговых льгот, в том числе для автокредитов и потребительских займов.

По задумке авторов, такие меры должны стимулировать потребление и снизить фискальное давление на граждан. Однако, по мнению Маска, эффект окажется противоположным.

Маск уходит из администрации Трампа

Критика законопроекта прозвучала на фоне новостей о том, что Илон Маск завершает свою работу в администрации Дональда Трампа. Он покидает пост главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE), который занимал в течение последних месяцев.

Официально решение о выходе из правительства объясняется разногласиями по ключевым вопросам бюджетной политики. Маск поблагодарил Трампа за возможность поучаствовать в реформировании системы госрасходов и выразил надежду, что начатая им работа в DOGE будет продолжена.

Теперь предприниматель намерен сосредоточиться на восстановлении своих компаний, в том числе Tesla, которые понесли убытки в период его госслужбы.

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