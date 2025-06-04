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04.06.2025, 07:53

Ученые узнали, чем пахнет ядро Марса

Новости Мира 0 379

Ученые из NASA установили, что внутреннее ядро Марса сформировалось за считанные миллионы лет — значительно быстрее, чем у Земли, чей аналогичный процесс занял миллиарды лет. По мнению исследователей, столь стремительное развитие обусловлено просачиванием расплавленного железа и никелевых сульфидов сквозь твердые породы к центру молодой планеты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Claus Lunau/Science Photo Library
Фото: Claus Lunau/Science Photo Library

Результаты работы опубликованы в престижном научном издании Nature Communications.

Эксперимент в лаборатории NASA: имитация раннего Марса

Исследовательская группа под руководством Сэма Кроссли из Космического центра Джонсона (NASA) провела серию лабораторных экспериментов, воссоздав условия, близкие к тем, что существовали на Марсе вскоре после его образования.

  • Породы, богатые серой, были нагреты до 1020°C.

  • В результате сульфиды железа и никеля начали плавиться.

  • Через микроскопические трещины в породе эти вещества проникали вглубь, повторяя возможный путь к центру древнего Марса.

Метеориты подтвердили гипотезу

Дополнительным доказательством послужили марсианские метеориты. В них были обнаружены следы платиновых металлов — их состав совпал с результатами лабораторных экспериментов. Это укрепило гипотезу о том, что аналогичный механизм формирования ядра может быть характерен не только для Марса, но и для других тел в Солнечной системе.

Неприятный запах из недр

Одной из наиболее неожиданных деталей исследования стало предположение о специфическом запахе марсианского ядра. Ученые считают, что высокое содержание серы может придавать недрам Красной планеты запах, напоминающий тухлые яйца. Именно так пахнут сульфиды серы, с которыми работали специалисты в ходе экспериментов.

Почему это важно

Открытие помогает глубже понять:

  • как происходило раннее формирование планет;

  • чем отличаются недра Марса от земных;

  • как зарождаются магнитные поля планет;

  • и что может ожидать нас при исследовании других небесных тел.

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