Ученые узнали, чем пахнет ядро Марса

Ученые из NASA установили, что внутреннее ядро Марса сформировалось за считанные миллионы лет — значительно быстрее, чем у Земли, чей аналогичный процесс занял миллиарды лет. По мнению исследователей, столь стремительное развитие обусловлено просачиванием расплавленного железа и никелевых сульфидов сквозь твердые породы к центру молодой планеты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Результаты работы опубликованы в престижном научном издании Nature Communications.
Исследовательская группа под руководством Сэма Кроссли из Космического центра Джонсона (NASA) провела серию лабораторных экспериментов, воссоздав условия, близкие к тем, что существовали на Марсе вскоре после его образования.
Породы, богатые серой, были нагреты до 1020°C.
В результате сульфиды железа и никеля начали плавиться.
Через микроскопические трещины в породе эти вещества проникали вглубь, повторяя возможный путь к центру древнего Марса.
Дополнительным доказательством послужили марсианские метеориты. В них были обнаружены следы платиновых металлов — их состав совпал с результатами лабораторных экспериментов. Это укрепило гипотезу о том, что аналогичный механизм формирования ядра может быть характерен не только для Марса, но и для других тел в Солнечной системе.
Одной из наиболее неожиданных деталей исследования стало предположение о специфическом запахе марсианского ядра. Ученые считают, что высокое содержание серы может придавать недрам Красной планеты запах, напоминающий тухлые яйца. Именно так пахнут сульфиды серы, с которыми работали специалисты в ходе экспериментов.
Открытие помогает глубже понять:
как происходило раннее формирование планет;
чем отличаются недра Марса от земных;
как зарождаются магнитные поля планет;
и что может ожидать нас при исследовании других небесных тел.
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