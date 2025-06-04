Женщина очнулась в гробу перед собственными похоронами

В чешском городе Пльзень произошел поразительный инцидент: 88-летняя пенсионерка, официально признанная умершей, внезапно очнулась в похоронном бюро. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Муж подумал, что жена умерла во сне

События начали разворачиваться в доме пожилой супружеской пары. Утром женщина не проснулась, несмотря на попытки мужа привести ее в сознание. После неудачных попыток он вызвал скорую помощь.

На место прибыли врачи и коронер, который, осмотрев тело, констатировал смерть. Женщину признали мертвой и передали в похоронное бюро для подготовки к погребению.

"Воскресла" во время подготовки к прощальной церемонии

Однако уже в похоронном агентстве произошло невероятное. Когда сотрудники ритуальной службы начали подготовку тела к прощальной церемонии, женщина подала признаки жизни. Она очнулась прямо в гробу, чем привела работников в состояние шока.

Женщину госпитализировали, полиция начала расследование

После случившегося пенсионерку срочно доставили в медицинское учреждение. По последним данным, ее состояние не вызывает опасений — она жива и чувствует себя удовлетворительно.

Инцидентом заинтересовалась полиция. В центре внимания следствия — действия коронера, который, по предварительной версии, халатно исполнил свои обязанности. Именно он признал женщину мертвой, не проведя необходимой проверки.

Не первый случай «возвращения к жизни»

Подобные истории происходили и раньше. Так, ранее сообщалось о пожилой женщине в Таиланде, которая пришла в сознание спустя 40 минут после того, как была признана мертвой. По ее словам, в бессознательном состоянии она видела монаха, который следовал за ней.