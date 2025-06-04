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04.06.2025, 11:04

В Японии создали универсальную искусственную кровь, которую можно переливать всем

Новости Мира 0 730

Японские исследователи сделали важный шаг в сфере медицины — они создали искусственную кровь, которую можно переливать пациентам с любой группой крови. Новый продукт способен храниться до двух лет при обычной температуре, что делает его особенно ценным в условиях экстренной помощи. Об этом сообщает издание Tokyo Weekender, передает Lada.kz со ссылкой на belta.by

Фото: belta
Фото: belta

Новое решение для глобальной проблемы

Одним из ключевых достоинств инновации является ее универсальность. Искусственная кровь подходит для всех пациентов, вне зависимости от их группы крови. Это позволяет обойти необходимость срочного подбора донора и значительно ускоряет процесс переливания — особенно в экстренных ситуациях.

Ученые подчеркивают, что новое средство может стать решением хронической нехватки донорской крови. Кроме того, его применение упростит логистику и сделает оказание неотложной помощи более оперативным и эффективным.

Из чего создают искусственную кровь

Основой синтетической крови служит гемоглобин, извлечённый из просроченной донорской крови. Этот белок заключают в специальную защитную оболочку, что позволяет получить устойчивые и безопасные искусственные эритроциты.

Поскольку эти клетки не содержат антигенов, определяющих группу крови, отпадает необходимость в проведении тестов на совместимость между донором и реципиентом. Это значительно упрощает применение препарата в клинической практике.

Перспективы и сроки внедрения

Разработка искусственной крови ведется в Японии с 2022 года. Первые клинические испытания проводились с участием здоровых добровольцев. Проект возглавляет профессор Хироми Сакаи, который отметил, что команда активно работает над ускорением исследований.

Если тесты подтвердят безопасность и эффективность продукта, то широкое внедрение искусственной крови в медицинскую практику может начаться уже к 2030 году.

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