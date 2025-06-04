«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы

Массированная атака дронов-камикадзе на базы стратегической авиации России вскрыла системные проблемы в обороне глубинного тыла страны. Генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев выступил с жесткой критикой Минобороны и потребовал конкретных наказаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: i24news.tv

«Раздолбайство» и отсутствие выводов

В эфире телеканала «Царьград» генерал Гурулев прокомментировал недавнюю диверсию, в результате которой FPV-дроны атаковали стратегические аэродромы в глубине территории России. По его словам, ситуация демонстрирует полную неготовность военных структур к таким угрозам и неспособность делать выводы из предыдущих ошибок.

«На четвертом году войны до сих пор не модернизирована система охраны стратегических объектов. Это – разгильдяйство. По-другому и не скажешь», – подчеркнул Гурулев.

Удар по ядерной триаде

Особую тревогу у генерала вызывает тот факт, что под ударом оказались аэродромы, на которых базируются стратегические бомбардировщики — ключевой элемент ядерной триады России. По словам Гурулева, противник целился не просто в дорогую технику, а в носители ядерного вооружения, такие как ракеты Х-55, способные нанести сокрушительный удар.

«Один залп этих ракет может снести пол-Америки. Это не просто диверсия, это попытка ослабить наш “арсенал Судного дня”», – отметил он.

Ответственность лежит на Генштабе

Генерал прямо указал, что за безопасность ядерной триады отвечает Генеральный штаб ВС РФ. Поэтому, по его мнению, ответственность за случившееся должны понести не только местные командиры, но и те, кто системно допустил подобную уязвимость обороны.

«Не нужно снимать стрелки на командира авиабазы. Это системная дыра. За такое должны не просто уволить, а привлекать по Уголовному кодексу», – заявил Гурулев.

Вопросы к разведке и контрразведке

Также генерал раскритиковал работу российских спецслужб, включая Главное управление Генштаба, Службу внешней разведки и военную контрразведку. Он выразил недоумение, как диверсанты смогли реализовать столь масштабную операцию, не будучи выявленными на этапе подготовки.

«Как можно было допустить подобную наглую операцию в глубоком тылу страны? Где была контрразведка?» – задался вопросом Гурулев.

Что известно об операции «Паутина»

По данным открытых источников, украинские спецслужбы разработали план атаки под кодовым названием «Паутина». В его рамках предполагалось нанести удары по пяти стратегическим аэродромам: «Дягилево», «Оленья», «Иваново», «Белая» и «Украинка». Эти объекты считаются одними из ключевых в инфраструктуре стратегической авиации России.

По оценке экспертов, это может быть крупнейшей атакой по военной инфраструктуре РФ в ее глубоком тылу за все время конфликта.