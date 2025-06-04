«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы

Массированная атака дронов-камикадзе на базы стратегической авиации России вскрыла системные проблемы в обороне глубинного тыла страны. Генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев выступил с жесткой критикой Минобороны и потребовал конкретных наказаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
В эфире телеканала «Царьград» генерал Гурулев прокомментировал недавнюю диверсию, в результате которой FPV-дроны атаковали стратегические аэродромы в глубине территории России. По его словам, ситуация демонстрирует полную неготовность военных структур к таким угрозам и неспособность делать выводы из предыдущих ошибок.
«На четвертом году войны до сих пор не модернизирована система охраны стратегических объектов. Это – разгильдяйство. По-другому и не скажешь», – подчеркнул Гурулев.
Особую тревогу у генерала вызывает тот факт, что под ударом оказались аэродромы, на которых базируются стратегические бомбардировщики — ключевой элемент ядерной триады России. По словам Гурулева, противник целился не просто в дорогую технику, а в носители ядерного вооружения, такие как ракеты Х-55, способные нанести сокрушительный удар.
«Один залп этих ракет может снести пол-Америки. Это не просто диверсия, это попытка ослабить наш “арсенал Судного дня”», – отметил он.
Генерал прямо указал, что за безопасность ядерной триады отвечает Генеральный штаб ВС РФ. Поэтому, по его мнению, ответственность за случившееся должны понести не только местные командиры, но и те, кто системно допустил подобную уязвимость обороны.
«Не нужно снимать стрелки на командира авиабазы. Это системная дыра. За такое должны не просто уволить, а привлекать по Уголовному кодексу», – заявил Гурулев.
Также генерал раскритиковал работу российских спецслужб, включая Главное управление Генштаба, Службу внешней разведки и военную контрразведку. Он выразил недоумение, как диверсанты смогли реализовать столь масштабную операцию, не будучи выявленными на этапе подготовки.
«Как можно было допустить подобную наглую операцию в глубоком тылу страны? Где была контрразведка?» – задался вопросом Гурулев.
По данным открытых источников, украинские спецслужбы разработали план атаки под кодовым названием «Паутина». В его рамках предполагалось нанести удары по пяти стратегическим аэродромам: «Дягилево», «Оленья», «Иваново», «Белая» и «Украинка». Эти объекты считаются одними из ключевых в инфраструктуре стратегической авиации России.
По оценке экспертов, это может быть крупнейшей атакой по военной инфраструктуре РФ в ее глубоком тылу за все время конфликта.
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