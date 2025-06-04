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04.06.2025, 14:55

Диетолог раскрыла правду о растительном масле

Новости Мира 0 433

Растительные масла — источник антиоксидантов и полезных жиров, а не причина высокого холестерина. Об этом рассказала британский диетолог Керри Бисон в интервью изданию HuffPost, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Заблуждения о растительных маслах

Многие считают, что такие популярные масла, как подсолнечное, рапсовое и даже оливковое, вредны для здоровья и способствуют повышению уровня холестерина. Однако, по словам Керри Бисон, это утверждение не совсем верно.

"Жареные блюда действительно трудно назвать полезными, но дело не в самом масле, а в том, что такие блюда содержат слишком много соли, жира и практически не содержат клетчатки", — подчеркнула диетолог.

Польза растительных масел

Бисон указала, что растительные масла, наоборот, могут приносить пользу организму, поскольку они содержат:

  • Антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса;

  • Незаменимые жирные кислоты омега-6, которые необходимы для правильного функционирования организма, но не вырабатываются самостоятельно и должны поступать с пищей.

Однако специалистка уточнила: избыточное потребление омега-6 действительно может привести к повышению уровня холестерина. Поэтому важно соблюдать умеренность.

Баланс жиров в рационе — ключ к здоровью

Диетолог рекомендует следить за общей долей жиров в питании. По её словам:

  • Общая доля жиров (растительных и животных) не должна превышать 35% от суточного рациона.

Чтобы минимизировать возможный вред от переизбытка омега-6, необходимо увеличить потребление жирных кислот омега-3, которые:

  • Снижают уровень "плохого" холестерина;

  • Уменьшают воспалительные процессы в организме;

  • Поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Источники омега-3:

  • Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины);

  • Семена льна и чиа;

  • Грецкие орехи.

Какое масло выбрать?

Для повседневного употребления Керри Бисон рекомендует:

  • Рапсовое масло — с нейтральным вкусом, содержит мало насыщенных жиров;

  • Оливковое масло — богато мононенасыщенными жирными кислотами, подходит как для заправки салатов, так и для готовки.

Итог: масла — не враг, а союзник при разумном подходе

Диетолог подытожила, что исключать растительные масла из рациона не стоит. Важно соблюдать баланс, разнообразить рацион и выбирать масла с низким содержанием насыщенных жиров. Только в этом случае они будут работать на благо здоровья, а не во вред.

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