Диетолог раскрыла правду о растительном масле

Растительные масла — источник антиоксидантов и полезных жиров, а не причина высокого холестерина. Об этом рассказала британский диетолог Керри Бисон в интервью изданию HuffPost, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Многие считают, что такие популярные масла, как подсолнечное, рапсовое и даже оливковое, вредны для здоровья и способствуют повышению уровня холестерина. Однако, по словам Керри Бисон, это утверждение не совсем верно.
"Жареные блюда действительно трудно назвать полезными, но дело не в самом масле, а в том, что такие блюда содержат слишком много соли, жира и практически не содержат клетчатки", — подчеркнула диетолог.
Бисон указала, что растительные масла, наоборот, могут приносить пользу организму, поскольку они содержат:
Антиоксиданты, защищающие клетки от окислительного стресса;
Незаменимые жирные кислоты омега-6, которые необходимы для правильного функционирования организма, но не вырабатываются самостоятельно и должны поступать с пищей.
Однако специалистка уточнила: избыточное потребление омега-6 действительно может привести к повышению уровня холестерина. Поэтому важно соблюдать умеренность.
Диетолог рекомендует следить за общей долей жиров в питании. По её словам:
Общая доля жиров (растительных и животных) не должна превышать 35% от суточного рациона.
Чтобы минимизировать возможный вред от переизбытка омега-6, необходимо увеличить потребление жирных кислот омега-3, которые:
Снижают уровень "плохого" холестерина;
Уменьшают воспалительные процессы в организме;
Поддерживают здоровье сердца и сосудов.
Источники омега-3:
Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины);
Семена льна и чиа;
Грецкие орехи.
Для повседневного употребления Керри Бисон рекомендует:
Рапсовое масло — с нейтральным вкусом, содержит мало насыщенных жиров;
Оливковое масло — богато мононенасыщенными жирными кислотами, подходит как для заправки салатов, так и для готовки.
Диетолог подытожила, что исключать растительные масла из рациона не стоит. Важно соблюдать баланс, разнообразить рацион и выбирать масла с низким содержанием насыщенных жиров. Только в этом случае они будут работать на благо здоровья, а не во вред.
Комментарии0 комментарий(ев)