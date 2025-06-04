18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.67
582.38
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.06.2025, 18:16

Почему кофе может быть лекарством для печени

Новости Мира 0 428

Свежесваренный кофе для многих — это неотъемлемая часть утра: бодрящий аромат, пробуждающий вкус, мгновенный прилив энергии. Но кроме приятных ощущений, чашка кофе может оказаться настоящим союзником в защите здоровья печени, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Современные исследования показывают, что умеренное потребление кофе оказывает благоприятное влияние на этот жизненно важный орган.

Печень — важнейший фильтр организма

Печень выполняет множество критически важных функций: она очищает организм от токсинов, участвует в обмене веществ, вырабатывает желчь, необходимую для пищеварения, и регулирует уровень различных веществ в крови.

Однако этот незаменимый орган подвержен множеству заболеваний — от фиброза (образования рубцовой ткани) до цирроза, который является конечной стадией хронического поражения печени. Обе патологии представляют серьёзную угрозу для жизни, особенно если развиваются незаметно и без симптомов.

Удивительная закономерность: кофе и защита печени

Научные исследования показывают, что у людей, регулярно употребляющих кофе, риск развития заболеваний печени заметно ниже. Речь идёт об умеренном количестве — от двух до четырёх чашек в день.

Такая зависимость прослеживается вне зависимости от причин, вызвавших печёночные нарушения — будь то вирусные гепатиты, ожирение или злоупотребление алкоголем. Конечно, кофе не отменяет вреда от алкоголя, но сам по себе демонстрирует выраженный защитный эффект.

Что делает кофе полезным для печени

Секрет пользы кофе кроется в его богатом составе. Это не просто источник кофеина — в напитке содержится более 1000 биологически активных соединений. Наибольшее внимание ученые уделяют хлорогеновым кислотам и кафестолу — мощным антиоксидантам.

Они снижают уровень окислительного стресса — процесса, при котором свободные радикалы повреждают клетки, вызывая воспаления и способствуя разрушению тканей, включая гепатоциты (клетки печени). Кофе помогает замедлить этот разрушительный процесс, сохраняя здоровье клеток.

Улучшение биохимических показателей печени

У регулярных потребителей кофе в крови часто наблюдаются пониженные уровни ферментов, таких как АЛТ (аланинаминотрансфераза). Повышение этого фермента, как правило, сигнализирует о воспалении или повреждении печени.

Пониженные показатели свидетельствуют о том, что кофе может помогать сохранять стабильное состояние печени и снижать риски воспалительных процессов.

Защита от цирроза — статистически подтвержденный факт

Многочисленные научные наблюдения демонстрируют: у людей, выпивающих несколько чашек кофе в день, риск развития цирроза печени значительно ниже. Это касается как цирроза, вызванного вирусами, так и цирроза, связанного с алкоголем.

Хотя кофе не способен "нейтрализовать" последствия вредных привычек, он всё же демонстрирует независимое благоприятное действие на печень.

Какой кофе выбрать и сколько пить

Исследования не указывают на значительные различия в эффекте между фильтрованным, эспрессо или растворимым кофе. Основное условие — умеренность. Для большинства людей 2–4 чашки в день — безопасная и потенциально полезная доза.

Однако важно учитывать индивидуальную чувствительность: у некоторых людей чрезмерное потребление кофеина может вызывать тревожность, бессонницу или сердцебиение.

Итог: кофе — не лекарство, но надёжный помощник

Кофе не заменяет здорового образа жизни, отказа от алкоголя и сбалансированного питания. Но для миллионов людей он может стать дополнительным щитом для печени — органа, который ежедневно и незаметно выполняет сотни важнейших функций.

Несколько чашек качественного кофе в день — это не только удовольствие, но и осознанный вклад в здоровье организма. Особенно в условиях современной экологии, стресса и частого употребления медикаментов, такой напиток становится ещё более ценным.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0

Последние комментарии

< >
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Aqtau_2023 → Можно было бы и не предупреждать, а просто повысить. У народа давно уже никто не спрашивает. Давно уже доказано что народ это вторая нефть, стриги бабло как волосы на голове, всё равно ежемесячно отр…
Куда мангистаусцы могут пожаловаться на экологические проблемы
Argallo → Хочу пожаловаться на то, что море исчезает, а никто ничего не делает. Арал 2 уже в ближайшие пару десятков лет ожидается и огромная экологическая катастрофа на тысячи километров затронет много стран,…
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
В Актау хотят повысить тариф на электроэнергию
Неравнодушный → Интересно, а мнение населения хоть когда нибудь учитывалось? "Шерифа не волнуют проблемы индейцев"....
От Актау до Махачкалы: по Каспию начнет курсировать круизный лайнер
Aqtau_2023 → Скоро Каспий высохнет и списать не успеют.