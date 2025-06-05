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05.06.2025, 07:01

Открыта удивительная польза манго

Новости Мира 0 431

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of the American Nutrition Association, показало: регулярное употребление манго может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему у женщин в постменопаузе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: menunedeli.ru
Фото: menunedeli.ru

Что изучали ученые

В эксперименте приняли участие женщины в возрасте от 50 до 70 лет, страдающие избыточным весом. В течение двух недель они ежедневно употребляли по 330 граммов мякоти манго сорта Атаулфо — фрукта, богатого фитонутриентами.

Какие эффекты наблюдались

По окончании исследования специалисты зафиксировали у участниц следующие улучшения:

  • Снижение систолического давления — верхнего показателя артериального давления;

  • Падение среднего артериального давления;

  • Уменьшение уровня общего холестерина в крови;

  • Стабильный уровень глюкозы после еды — без резких скачков, как это бывает при употреблении простых углеводов вроде белого хлеба.

При этом показатели микроциркуляции крови и уровень воспалительных маркеров за время наблюдения существенных изменений не показали. Однако ученые предполагают, что при более длительном приеме и меньших дозах, приближенных к реальным диетическим привычкам, эффект может быть более выраженным.

Почему манго считается полезным

Манго содержит целый комплекс биологически активных веществ:

  • Бета-каротин и витамин C, способствующие защите клеток от окислительного стресса;

  • Калий, регулирующий водно-солевой баланс и поддерживающий работу сердца;

  • Растворимая клетчатка, помогающая снижать уровень холестерина;

  • Полифенолы, которые участвуют в регуляции сахара в крови и обладают противовоспалительным действием.

Благодаря этим веществам манго может играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин в группе риска после менопаузы.

Другие доказанные свойства манго

Ранее в других исследованиях было показано, что регулярное потребление манго:

  • Снижает инсулинорезистентность у людей с лишним весом;

  • Не провоцирует резких скачков сахара в крови, несмотря на естественную сладость.

Это делает фрукт безопасным и полезным даже для людей с нарушениями углеводного обмена.

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