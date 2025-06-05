Открыта удивительная польза манго

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of the American Nutrition Association, показало: регулярное употребление манго может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему у женщин в постменопаузе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
В эксперименте приняли участие женщины в возрасте от 50 до 70 лет, страдающие избыточным весом. В течение двух недель они ежедневно употребляли по 330 граммов мякоти манго сорта Атаулфо — фрукта, богатого фитонутриентами.
По окончании исследования специалисты зафиксировали у участниц следующие улучшения:
Снижение систолического давления — верхнего показателя артериального давления;
Падение среднего артериального давления;
Уменьшение уровня общего холестерина в крови;
Стабильный уровень глюкозы после еды — без резких скачков, как это бывает при употреблении простых углеводов вроде белого хлеба.
При этом показатели микроциркуляции крови и уровень воспалительных маркеров за время наблюдения существенных изменений не показали. Однако ученые предполагают, что при более длительном приеме и меньших дозах, приближенных к реальным диетическим привычкам, эффект может быть более выраженным.
Манго содержит целый комплекс биологически активных веществ:
Бета-каротин и витамин C, способствующие защите клеток от окислительного стресса;
Калий, регулирующий водно-солевой баланс и поддерживающий работу сердца;
Растворимая клетчатка, помогающая снижать уровень холестерина;
Полифенолы, которые участвуют в регуляции сахара в крови и обладают противовоспалительным действием.
Благодаря этим веществам манго может играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин в группе риска после менопаузы.
Ранее в других исследованиях было показано, что регулярное потребление манго:
Снижает инсулинорезистентность у людей с лишним весом;
Не провоцирует резких скачков сахара в крови, несмотря на естественную сладость.
Это делает фрукт безопасным и полезным даже для людей с нарушениями углеводного обмена.
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