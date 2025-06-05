США закрывают границы для граждан 12 стран: новые меры администрации Трампа

С 9 июня в США вступают в силу новые иммиграционные ограничения. Решение администрации Дональда Трампа предусматривает полный запрет на въезд гражданам 12 стран. Новая инициатива стала продолжением ужесточения миграционной политики, ранее начатой экс-президентом, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru

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Полный запрет на въезд: кого он коснется

Согласно информации CBS News, новые правила вступят в силу с 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 по московскому времени). Под полный запрет на въезд в страну попадают граждане следующих 12 государств:

Афганистан

Иран

Ливия

Сомали

Гаити

Йемен

Мьянма

Республика Конго

Судан

Чад

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Ограничения касаются только тех виз, которые были выданы после вступления указа в силу. Документы, оформленные до 9 июня, сохраняют свою юридическую силу и действуют в обычном порядке.

Частичный запрет для еще семи стран

Кроме полного запрета, документ предусматривает частичные ограничения для граждан еще семи государств. В список попали:

Венесуэла

Куба

Туркменистан

Бурунди

Лаос

Сьерра-Леоне

Того

В отношении этих стран ограничения касаются, по всей видимости, отдельных категорий виз или видов въезда, однако подробности пока не раскрываются.

Решение Верховного суда и отмена защиты для мигрантов

На фоне новых ограничений стало известно и о другом решении, затрагивающем десятки тысяч мигрантов. Верховный суд США признал законным право администрации Дональда Трампа отменить временный правовой статус (TPS) для более чем 500 тысяч человек, прибывших из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы. Эти мигранты ранее получили защиту в рамках гуманитарной программы, запущенной при президенте Джо Байдене.

Ужесточение миграционной политики продолжается

Новые меры подтверждают курс Дональда Трампа на ужесточение иммиграционных правил и усиление контроля над въездом в США. Несмотря на то, что Байден частично ослабил ограничения, введенные в годы президентства Трампа, нынешние действия администрации свидетельствуют о возвращении к более жесткой линии в отношении миграции.