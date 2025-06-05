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05.06.2025, 08:53

Врач объяснил коварство признанного хуже водки напитка

Новости Мира 0 974

Алкогольные коктейли могут быть более вредными для организма, чем традиционная водка. Об этом предупредила терапевт Елена Шураева в беседе с изданием «Лента.ру». По словам врача, в составе коктейлей часто используется некачественный спирт, но его трудно распознать из-за вкусовых и ароматических добавок — сиропов, ликеров, соков, сообщает Lada.kz

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

«Покупатель, способный отличить поддельную водку, вряд ли распознает ее в коктейле вроде "Лонг-Айленда", — пояснила эксперт. — Фруктовые компоненты эффективно маскируют вкус и запах некачественного алкоголя».

Быстрое опьянение из-за сахара

Шураева также подчеркнула, что опьянение от коктейлей наступает быстрее, чем от чистого алкоголя, даже при меньшей крепости напитка. Причина — в большом содержании сахаров и углеводов, которые ускоряют всасывание этанола в кровь на 30–40%.

Трудности с дозировкой и самоконтролем

Еще одной проблемой является сложность отслеживания количества потребленного алкоголя. В отличие от рюмок водки, содержание спирта в коктейлях трудно оценить — оно зависит от рецепта, объема порции и дополнительных ингредиентов.

«Многие пациенты не могут точно сказать, сколько они выпили. А ведь одна порция "Маргариты" может содержать не меньше алкоголя, чем две рюмки водки», — уточнила врач.

Особенно опасны коктейли с энергетиками

Отдельную угрозу, по словам Шураевой, представляют коктейли, в которых сочетаются алкоголь и кофеин, например, энергетики. Такая комбинация искажает восприятие степени опьянения — человек ощущает бодрость, хотя в организме уже развивается сильная интоксикация. Это может привести к опасному поведению, а также перегрузке сердечно-сосудистой системы.

Вывод

Врач рекомендовала с осторожностью относиться к алкогольным коктейлям, особенно в общественных местах и на вечеринках, где контроль за рецептурой и качеством ингредиентов отсутствует. Простота употребления и сладкий вкус могут обмануть — но эффект для организма оказывается куда серьезнее, чем от чистого спиртного.

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