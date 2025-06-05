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05.06.2025, 10:10

Холестерин будет в норме: ученые назвали простой продукт, который сделает сосуды чистыми

Новости Мира 0 2 997

Американские исследователи выяснили, что регулярное употребление нута способно заметно улучшить показатели холестерина и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: kasheloff.ru
Фото: kasheloff.ru

Простой способ оздоровить сосуды

Специалисты Иллинойсского технологического института в США провели исследование, в ходе которого изучили влияние бобовых на уровень холестерина, воспалительные процессы и общее состояние здоровья у людей с предрасположенностью к диабету.

Одним из главных выводов стало то, что употребление нута в течение 12 недель помогло участникам снизить уровень общего холестерина — с 200,4 до 185,8 мг/дл. Это существенное улучшение, особенно для людей с риском развития метаболических заболеваний.

Фасоль и нут: разные эффекты

Исследование включало 12 добровольцев, у которых ранее был диагностирован преддиабет. Им ежедневно давали определённые виды бобовых:

  • Группа, употреблявшая нут, показала заметное снижение уровня общего холестерина.

  • Тем, кто ел черную фасоль, удалось уменьшить уровень воспалительного маркера интерлейкина-6, однако на холестерин этот продукт почти не повлиял.

Важно отметить, что уровень глюкозы в крови у участников в течение исследования практически не изменился, вне зависимости от типа употребляемых бобовых.

Комментарий ученых

Одна из соавторов исследования, Морганна Смит, отметила: преддиабет чаще всего сопровождается нарушениями липидного обмена, а это может стать предвестником развития сердечно-сосудистых патологий и диабета второго типа.

«Результаты исследования подтверждают, что даже незначительные изменения в рационе — например, добавление нута — могут стать действенной профилактической мерой против серьёзных заболеваний», — подчеркнула она.

Важно: данная публикация носит исключительно информационный характер и не заменяет профессиональной медицинской консультации. Перед изменением рациона рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

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