Стало известно о госпитализации звезды фильма «Москва слезам не верит»

83-летняя актриса театра и кино, народная артистка России Вера Алентова была госпитализирована в одну из московских клиник, где ей провели хирургическое вмешательство. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Жалобы на боли привели к обследованию

По информации SHOT, актриса обратилась за медицинской помощью с жалобами на боли в области живота. В результате обследования у нее было выявлено новообразование, потребовавшее срочного хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, однако врачи сообщили о временной утрате трудоспособности артистки.

Театр рассчитывает на участие Алентовой в спектакле

Несмотря на текущее состояние здоровья, в Театре им. Пушкина, где работает Алентова, пока не отменили ближайший спектакль с ее участием. Показ постановки намечен на конец июня.

Путь в искусстве и слава после «Москвы»

Вера Алентова начала свою актерскую карьеру в 1965 году, сыграв учительницу в фильме «Дни летные». Однако настоящая популярность пришла к ней после выхода в 1979 году фильма «Москва слезам не верит», снятого ее супругом, режиссером Владимиром Меньшовым. В этой картине она исполнила главную роль — Екатерины Тихомировой.

Личная жизнь: почти 60 лет вместе

С Владимиром Меньшовым актриса прожила в браке 59 лет — с 1969 до его смерти в 2021 году. В этом союзе родилась дочь Юлия Меньшова, которая также стала известной актрисой и телеведущей.