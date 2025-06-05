18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.06.2025, 10:35

Стало известно о госпитализации звезды фильма «Москва слезам не верит»

Новости Мира 0 967

83-летняя актриса театра и кино, народная артистка России Вера Алентова была госпитализирована в одну из московских клиник, где ей провели хирургическое вмешательство. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Жалобы на боли привели к обследованию

По информации SHOT, актриса обратилась за медицинской помощью с жалобами на боли в области живота. В результате обследования у нее было выявлено новообразование, потребовавшее срочного хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, однако врачи сообщили о временной утрате трудоспособности артистки.

Театр рассчитывает на участие Алентовой в спектакле

Несмотря на текущее состояние здоровья, в Театре им. Пушкина, где работает Алентова, пока не отменили ближайший спектакль с ее участием. Показ постановки намечен на конец июня.

Путь в искусстве и слава после «Москвы»

Вера Алентова начала свою актерскую карьеру в 1965 году, сыграв учительницу в фильме «Дни летные». Однако настоящая популярность пришла к ней после выхода в 1979 году фильма «Москва слезам не верит», снятого ее супругом, режиссером Владимиром Меньшовым. В этой картине она исполнила главную роль — Екатерины Тихомировой.

Личная жизнь: почти 60 лет вместе

С Владимиром Меньшовым актриса прожила в браке 59 лет — с 1969 до его смерти в 2021 году. В этом союзе родилась дочь Юлия Меньшова, которая также стала известной актрисой и телеведущей.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…