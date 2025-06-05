Украинские военнослужащие утрачивают мотивацию продолжать участие в боевых действиях. Об этом заявил пленный солдат Вооружённых сил Украины в разговоре с корреспондентом РИА Новости , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

«Никто не хочет воевать»

По словам пленного, многие солдаты не понимают, за что они сражаются, и чувствуют усталость от затянувшегося конфликта.

«Нет желания у военных ребят воевать, потому что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской», — сказал он, имея в виду супругу украинского президента.

Таким образом, военнослужащие выражают недовольство в связи с тем, что, по их мнению, власти ведут боевые действия в отрыве от реальных интересов народа.

Критика в адрес военкоматов

Военнопленный также отметил, что сотрудники украинских военкоматов демонстрируют внешнюю военную принадлежность, но сами участия в боевых действиях избегают:

«Носить погоны и форму – одно, а быть на передовой – совсем другое. Многие отказываются идти на фронт», – добавил он.

Ужесточение правил мобилизации

На фоне подобных заявлений продолжается ужесточение мобилизационной политики Украины. Так, ранее сообщалось, что с 6 июня 2025 года в ряды ВСУ могут начать призывать граждан, признанных ограниченно годными к военной службе.

5 июня — последний день, когда таким лицам разрешено пройти повторное медицинское освидетельствование. В случае, если они этого не сделали, их могут объявить в розыск с последующей мобилизацией.