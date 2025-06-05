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05.06.2025, 11:58

Лолиту Милявскую требуют окончательно отстранить от сцены в России

Новости Мира 0 1 497

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости полного запрета на концертную деятельность певицы Лолиты Милявской в России. В интервью изданию «Абзац» он назвал артистку «вызовом для общества» и выразил недоумение по поводу позиции Минкульта по отношению к ней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газетаа.Ru

Фото: Пресс-служба/Звук
Фото: Пресс-служба/Звук

Глава ФПБК выступил с резкой критикой в адрес певицы

«Я не понимаю, почему Министерство культуры отдаляется от вопроса с Лолитой. Мы, скорее всего, попросим убрать её со сцены. Неприятно наблюдать, как она делает вызовы нашему обществу», — отметил Бородин.

Обвинения в отсутствии патриотической позиции

По словам главы ФПБК, Лолита якобы отказалась оказать помощь российским военным, ссылаясь на нехватку финансов. При этом он подчеркнул, что певица продолжает выражать поддержку артистам, критиковавшим специальную военную операцию (СВО), что, по его мнению, недопустимо.

Бородин также высказал предположение, что Милявская может действовать по «западной методичке», намекая на влияние иностранных сил на её поведение и творчество.

Претензии на фоне концертной активности

Несмотря на давление, Лолита продолжает выступать. Так, 3 июня она исполнила песню «Это всё» группы ДДТ, а в ноябре 2024 года — «Любовь, похожую на сон» Аллы Пугачёвой на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого. В разные периоды она также исполняла треки, написанные рэпером Моргенштерном (признан в РФ иноагентом).

Отмены концертов и жалобы на давление

Ранее, в феврале 2025 года, Милявская заявляла о регулярных доносах со стороны различных фондов. Она утверждала, что в России существует множество организаций, направляющих жалобы в её адрес. По её словам, срыв её концертов в Казани (7 марта) и Перми (3 марта) был связан с давлением извне. Также артистка сообщала об отменах выступлений в Ульяновске и Волгограде в январе 2025 года.

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