Тиграну Кеосаяну стало лучше — врачи рассказали о стабильных позитивных изменениях

Известный российский режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян, который уже почти полгода находится в состоянии комы, начал подавать первые обнадёживающие признаки реакции на внешние раздражители. Об этом сообщили врачи, наблюдающие за состоянием 59-летнего пациента, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: @margaritasimonyan

Инфаркт и клиническая смерть

Критическое ухудшение здоровья Кеосаяна произошло в конце 2024 года. Тогда у режиссёра случился тяжёлый сердечный приступ, повлёкший за собой остановку сердца и клиническую смерть. Медикам удалось запустить сердце и вернуть его к жизни, однако последствия оказались серьёзными — пациент впал в глубокую кому.

Врачи говорят об осторожном оптимизме

Как сообщили специалисты, в последние недели наблюдаются незначительные, но стабильные положительные изменения. По словам врачей, Кеосаян стал демонстрировать отдельные реакции на речь и другие внешние раздражители. Тем не менее, эксперты пока не берутся делать прогнозов относительно сроков выхода из комы.

Полный процесс восстановления может растянуться на месяцы, предупреждают медики. Даже в случае выхода из коматозного состояния, впереди у пациента долгая и сложная реабилитация.

Мнение специалистов: «Родные могут сыграть ключевую роль»

Журналисты издания «Интересная Россия» обратились за комментарием к медицинским экспертам. Врач Андрей Кондрахин подчеркнул, что остановка кровообращения серьёзно влияет на работу всех жизненно важных органов, и случаи полного выздоровления после таких инцидентов — большая редкость.

Невролог Александр Комаров, в свою очередь, отметил значимость участия близких в процессе восстановления:

«Голоса родных способны стать тем самым стимулом, который запустит деятельность мозга и поможет пациенту выйти из комы», — объяснил он.

Поддержка супруги и едва заметные реакции

Одним из немногих источников внешней стимуляции для Тиграна Кеосаяна остаётся его супруга — журналистка Маргарита Симоньян. Известно, что она регулярно навещает мужа, говорит с ним, несмотря на отсутствие полноценного контакта. По её словам, в ответ на её голос Кеосаян иногда моргает или слегка шевелит пальцами — признаки, которые близкие воспринимают как обнадеживающие сигналы.