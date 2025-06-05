18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.06.2025, 15:31

Священник рассказал, сколько раз в год можно ходить на кладбище

Новости Мира 0 737

Настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов, рассказал, как часто православным верующим следует навещать могилы усопших в течение года. Его комментарий прозвучал в беседе с изданием aif.ru, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Две крайности: редко или слишком часто

По словам священника, многие люди в вопросе посещения кладбищ впадают в крайности:

  • Одни полностью отказываются от посещения могил, считая, что достаточно молиться за умерших дома.

  • Другие делают это слишком часто, иногда еженедельно, что, по мнению священнослужителя, не соответствует церковной практике.

Традиции Церкви: ориентир для верующих

Церковь рекомендует придерживаться определённых дат и поводов для посещения кладбища. Согласно церковному уставу, уместными считаются следующие случаи:

  • День рождения покойного

  • Годовщина смерти

  • Родительские субботы, установленные православным календарём (их несколько в течение года)

Таким образом, среднее количество посещений могил в год составляет около десяти раз.

Когда на кладбище ходить не следует

Отдельно отец Максим подчеркнул, что в дни главных церковных праздников, особенно Пасхи и всей Светлой седмицы, посещать кладбища не принято. В эти дни верующие сосредотачиваются на радости Воскресения Христова, а не на скорби.

Главное — духовное поминовение

Священник напомнил, что забота о душе умершего выражается прежде всего в молитве, милосердных делах и участии в церковной жизни, а не в частоте визитов на кладбище. Посещение могил — это лишь часть памяти, которая должна быть наполнена верой и духовным смыслом.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…