Священник рассказал, сколько раз в год можно ходить на кладбище

Настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов, рассказал, как часто православным верующим следует навещать могилы усопших в течение года. Его комментарий прозвучал в беседе с изданием aif.ru, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Две крайности: редко или слишком часто

По словам священника, многие люди в вопросе посещения кладбищ впадают в крайности:

Одни полностью отказываются от посещения могил , считая, что достаточно молиться за умерших дома.

Другие делают это слишком часто, иногда еженедельно, что, по мнению священнослужителя, не соответствует церковной практике.

Традиции Церкви: ориентир для верующих

Церковь рекомендует придерживаться определённых дат и поводов для посещения кладбища. Согласно церковному уставу, уместными считаются следующие случаи:

День рождения покойного

Годовщина смерти

Родительские субботы, установленные православным календарём (их несколько в течение года)

Таким образом, среднее количество посещений могил в год составляет около десяти раз.

Когда на кладбище ходить не следует

Отдельно отец Максим подчеркнул, что в дни главных церковных праздников, особенно Пасхи и всей Светлой седмицы, посещать кладбища не принято. В эти дни верующие сосредотачиваются на радости Воскресения Христова, а не на скорби.

Главное — духовное поминовение

Священник напомнил, что забота о душе умершего выражается прежде всего в молитве, милосердных делах и участии в церковной жизни, а не в частоте визитов на кладбище. Посещение могил — это лишь часть памяти, которая должна быть наполнена верой и духовным смыслом.