Священник рассказал, сколько раз в год можно ходить на кладбище

Настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов, рассказал, как часто православным верующим следует навещать могилы усопших в течение года. Его комментарий прозвучал в беседе с изданием aif.ru, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
По словам священника, многие люди в вопросе посещения кладбищ впадают в крайности:
Одни полностью отказываются от посещения могил, считая, что достаточно молиться за умерших дома.
Другие делают это слишком часто, иногда еженедельно, что, по мнению священнослужителя, не соответствует церковной практике.
Церковь рекомендует придерживаться определённых дат и поводов для посещения кладбища. Согласно церковному уставу, уместными считаются следующие случаи:
День рождения покойного
Годовщина смерти
Родительские субботы, установленные православным календарём (их несколько в течение года)
Таким образом, среднее количество посещений могил в год составляет около десяти раз.
Отдельно отец Максим подчеркнул, что в дни главных церковных праздников, особенно Пасхи и всей Светлой седмицы, посещать кладбища не принято. В эти дни верующие сосредотачиваются на радости Воскресения Христова, а не на скорби.
Священник напомнил, что забота о душе умершего выражается прежде всего в молитве, милосердных делах и участии в церковной жизни, а не в частоте визитов на кладбище. Посещение могил — это лишь часть памяти, которая должна быть наполнена верой и духовным смыслом.
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