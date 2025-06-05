Назван самый высокооплачиваемый артист-иноагент

Певица Земфира, внесенная Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, остаётся самой высокооплачиваемой артисткой среди уехавших из России музыкантов. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в интервью изданию NEWS.ru, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
По словам Дворцова, несмотря на эмиграцию, Земфира продолжает собирать крупные концертные площадки за рубежом. Ее слушатели приезжают на концерты из разных стран, в том числе из России.
Минимальный гонорар за публичное выступление — от 4,4 млн рублей.
Выступление на корпоративе может обойтись организаторам в сумму до 26,9 млн рублей.
Такая же сумма может быть заплачена и за массовый концерт — все зависит от численности аудитории.
Как уточняет NEWS.ru, в январе 2025 года певица выступила с концертом в Дубае, за который, предположительно, получила около 27 миллионов рублей.
«Земфира — артистка уникальная, у нее есть свой зритель, и ради нее едут за границу даже из России. На «Би-2» и других артистов так не поедут», — прокомментировал Дворцов.
После начала специальной военной операции в 2022 году Земфира покинула Россию и уехала во Францию. Вопрос о получении французского гражданства певица ранее публично опровергала.
В феврале 2023 года Министерство юстиции РФ включило Земфиру в перечень иностранных агентов. В пояснении ведомства говорилось, что певица:
«Открыто выражала поддержку Украине»;
«Продолжала концертную деятельность в недружественных странах»;
«Получала финансирование из-за рубежа».
Несмотря на статус иноагента и переезд, Земфира не исключает возможности вновь выступить на родине. В октябре 2024 года она выражала надежду на встречу с российскими поклонниками и не отрицала вероятность концерта в России.
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