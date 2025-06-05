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05.06.2025, 18:21

Назван самый высокооплачиваемый артист-иноагент

Новости Мира 0 904

Певица Земфира, внесенная Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, остаётся самой высокооплачиваемой артисткой среди уехавших из России музыкантов. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в интервью изданию NEWS.ru, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Гонорары за выступления

По словам Дворцова, несмотря на эмиграцию, Земфира продолжает собирать крупные концертные площадки за рубежом. Ее слушатели приезжают на концерты из разных стран, в том числе из России.

  • Минимальный гонорар за публичное выступление — от 4,4 млн рублей.

  • Выступление на корпоративе может обойтись организаторам в сумму до 26,9 млн рублей.

  • Такая же сумма может быть заплачена и за массовый концерт — все зависит от численности аудитории.

Как уточняет NEWS.ru, в январе 2025 года певица выступила с концертом в Дубае, за который, предположительно, получила около 27 миллионов рублей.

«Земфира — артистка уникальная, у нее есть свой зритель, и ради нее едут за границу даже из России. На «Би-2» и других артистов так не поедут», — прокомментировал Дворцов.

Земфира за границей и статус иноагента

После начала специальной военной операции в 2022 году Земфира покинула Россию и уехала во Францию. Вопрос о получении французского гражданства певица ранее публично опровергала.

В феврале 2023 года Министерство юстиции РФ включило Земфиру в перечень иностранных агентов. В пояснении ведомства говорилось, что певица:

  • «Открыто выражала поддержку Украине»;

  • «Продолжала концертную деятельность в недружественных странах»;

  • «Получала финансирование из-за рубежа».

Возможное возвращение на сцену в России

Несмотря на статус иноагента и переезд, Земфира не исключает возможности вновь выступить на родине. В октябре 2024 года она выражала надежду на встречу с российскими поклонниками и не отрицала вероятность концерта в России.

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