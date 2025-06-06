Одна настройка в телефоне — и устройство «летает», а батарея держит в разы дольше

Многие пользователи жалуются на медленную работу смартфона и быструю разрядку аккумулятора. Часто это объясняют «старостью» устройства. Однако на практике дело может быть совсем в другом — в скрытых настройках, которые потребляют ресурсы, даже когда вы об этом не подозреваете, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Почему смартфон начинает тормозить

Среди популярных причин снижения производительности устройства — перегрузка оперативной памяти. В отличие от постоянной памяти, где хранятся фото, видео и приложения, оперативка отвечает за текущие процессы. Когда одновременно запускаются десятки приложений — от погодных сервисов и почты до соцсетей и маркетплейсов — телефон начинает «тормозить».

Проблема усугубляется тем, что многие из этих программ работают в фоновом режиме. Пользователь может даже не знать, что ресурсы смартфона постоянно задействованы, в том числе во время простоя.

Как отключить лишние приложения из автозапуска

Чтобы разгрузить систему, достаточно отключить автозапуск ненужных программ. Это можно сделать в настройках смартфона. Алгоритм зависит от операционной системы:

Для Android:

Откройте «Настройки»

Перейдите в раздел «Приложения»

Найдите пункт «Автозагрузка»

Снимите галочки с приложений, которые не обязательно запускать вместе с включением устройства

Для iPhone (iOS):

Зайдите в «Настройки»

Перейдите в раздел «Siri и Поиск»

Удалите из списка программы, которые не используете регулярно

Также можно ограничить фоновые обновления: «Настройки — Основные — Обновление контента»

Результат: телефон работает быстрее, а заряд держится дольше

Отключив автозапуск ненужных программ, вы не только разгрузите оперативную память, но и существенно увеличите срок службы батареи. Смартфон начнет работать быстрее, отклик станет более плавным, а заряда будет хватать на дольше, особенно при умеренном использовании.

Такой простой шаг может подарить вашему устройству «вторую жизнь» — без покупок новых гаджетов и походов в сервисный центр.