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06.06.2025, 07:33

Один час курения кальяна равен выкуриванию 100 сигарет

Новости Мира 0 544

Один час с кальяном — как 100 сигарет. Такое сравнение приводит врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он подчеркнул, что вдыхание дыма во время типичной кальянной сессии эквивалентно выкуриванию более 100 сигарет — и это далеко не преувеличение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»

Почему кальян кажется менее опасным?

Многие воспринимают курение кальяна как более «щадящий» вариант по сравнению с сигаретами. Среди популярных мифов:

  • ароматизированный табак якобы менее вреден;

  • дым проходит через воду, что будто бы очищает его;

  • сам ритуал кажется расслабляющим и безопасным.

Однако все это — опасные заблуждения. По словам Исаева, подобные представления лишь маскируют настоящую угрозу для здоровья.

Что показывает статистика?

ВОЗ указывает, что средняя кальянная сессия длится около одного часа. За это время человек делает порядка 200 затяжек. Для сравнения: при курении одной сигареты — около 20. Таким образом, объем вдыхаемого дыма во время одного сеанса кальяна может соответствовать 100 и более сигаретам.

Какие вещества содержатся в дыме кальяна?

Кальянный дым вовсе не безвреден. В нем содержатся:

  • никотин — вызывающий зависимость;

  • угарный газ — токсичное соединение, влияющее на сердце и мозг;

  • тяжелые металлы;

  • канцерогены;

  • другие продукты горения.

Прохождение дыма через воду не устраняет эти вещества, а только создает ложное ощущение "мягкости". Это, в свою очередь, ведет к более глубокому вдыханию и усиленному воздействию токсинов на организм.

Тление — не значит безопасность

Исаев объясняет, что табак в кальяне нагревается углем и тлеет при температуре 450–600°C. Для сравнения: при курении сигареты температура достигает около 900°C. Но более низкая температура вовсе не делает процесс безопасным — вредные вещества продолжают образовываться и проникать в легкие.

Привыкание — вопрос времени

Еще один миф — кальян не вызывает зависимости. Однако врач подчеркивает, что психологическая и физиологическая зависимость может сформироваться уже после нескольких сеансов. Никотин и связанные с ним ритуалы закрепляются в поведении и делают отказ от курения всё более сложным.

Вывод

Курение кальяна — это не безопасная альтернатива сигаретам, а не менее вредная и зачастую более коварная привычка. Глубокие и длительные затяжки, высокий объем дыма, токсичное содержание и риск привыкания делают его серьезной угрозой для здоровья.

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