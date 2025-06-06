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06.06.2025, 07:59

Троица 8 июня: чего категорически нельзя делать православным в этот день

Новости Мира 0 1 691

8 июня 2025 года православные христиане отметят один из важнейших религиозных праздников — Троицу, которую также называют Пятидесятницей. Эта дата приходится на 50-й день после Пасхи и знаменует собой сошествие Святого Духа на апостолов — событие, считающееся моментом основания Церкви Христовой, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

Духовное значение и подготовка

Троице предшествует Родительская суббота, выпадающая в этом году на 7 июня. В этот день принято вспоминать умерших, посещать кладбища, приводить в порядок могилы близких и возносить молитвы об упокоении их душ.

Символика праздника: зелень и березовые ветви

Согласно церковной традиции, в храмах и домах на Троицу украшают помещения зелеными ветвями. Чаще всего используют березу, клен, рябину и дуб — эти растения символизируют обновление, жизнь и благодать. Обычай уходит корнями в древние времена, когда зелень считалась знаком духовного и природного возрождения.

Трапеза без ограничений

В отличие от многих других церковных праздников, на Троицу не установлен пост, поэтому верующим разрешается употреблять мясные блюда и вино. После утренней праздничной литургии семьи традиционно собираются за столом, чтобы провести день в кругу родных и в атмосфере умиротворения.

Что строго запрещено в день Троицы

Православная церковь обращает внимание на то, чего категорически нельзя делать 8 июня:

  • Проявлять зависть и агрессию

  • Сквернословить и вступать в ссоры

  • Заниматься тяжелым физическим трудом

Работа в этот день не приветствуется, однако в исключительных случаях, когда труд необходим, христианин не будет считаться согрешившим. Главное — провести праздник с чистыми помыслами, в покое и благодарении Богу.

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