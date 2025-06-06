Россия ошеломила Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия достигла поразительных успехов в производстве боеприпасов, которые вызывают серьезную обеспокоенность среди стран альянса. Его слова приводит издание The Guardian, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По словам Рютте, Российская Федерация производит критически важные виды боеприпасов в объёмах, с которыми не может сравниться даже вся НАТО, несмотря на значительно превосходящие экономические ресурсы.
«Изменения, происходящие в России, действительно ошеломляют. Сегодня она производит за три месяца столько боеприпасов, сколько НАТО в состоянии произвести за год — и это при том, что экономика альянса в 25 раз больше», — отметил генсек.
Рютте подчеркнул, что в условиях текущего конфликта альянс не может позволить себе отставание в сфере оборонных производств. Он призвал страны-члены НАТО срочно нарастить производство вооружений, в том числе боеприпасов, иначе через несколько лет блок может столкнуться с «реальной угрозой».
Ранее немецкое агентство DPA сообщило о крупнейшем со времен холодной войны наращивании вооружений со стороны НАТО. По итогам встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе было достигнуто соглашение об увеличении потенциала сдерживания и обороны. Речь идет о многолетней программе, направленной на ускоренное перевооружение и укрепление оборонных позиций НАТО.
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