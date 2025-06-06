Россия ошеломила Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия достигла поразительных успехов в производстве боеприпасов, которые вызывают серьезную обеспокоенность среди стран альянса. Его слова приводит издание The Guardian, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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По словам Рютте, Российская Федерация производит критически важные виды боеприпасов в объёмах, с которыми не может сравниться даже вся НАТО, несмотря на значительно превосходящие экономические ресурсы.

«Изменения, происходящие в России, действительно ошеломляют. Сегодня она производит за три месяца столько боеприпасов, сколько НАТО в состоянии произвести за год — и это при том, что экономика альянса в 25 раз больше», — отметил генсек.

Призыв к срочным мерам

Рютте подчеркнул, что в условиях текущего конфликта альянс не может позволить себе отставание в сфере оборонных производств. Он призвал страны-члены НАТО срочно нарастить производство вооружений, в том числе боеприпасов, иначе через несколько лет блок может столкнуться с «реальной угрозой».

НАТО усиливает оборонную готовность

Ранее немецкое агентство DPA сообщило о крупнейшем со времен холодной войны наращивании вооружений со стороны НАТО. По итогам встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе было достигнуто соглашение об увеличении потенциала сдерживания и обороны. Речь идет о многолетней программе, направленной на ускоренное перевооружение и укрепление оборонных позиций НАТО.