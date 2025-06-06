Восемь мест на планете, где смертельная опасность поджидает на каждом шагу

Путешествия бывают разными: кто-то мечтает о пляжном отдыхе, другие жаждут экстрима. Всё чаще туристы выбирают маршруты, полные риска и опасностей. Журнал «Турпром» составил список из восьми таких мест, куда ежегодно отправляются сотни тысяч людей, несмотря на реальные угрозы для жизни, сообщает Lada.kz
Путешествия бывают разными: кто-то мечтает о пляжном отдыхе, другие жаждут экстрима. Всё чаще туристы выбирают маршруты, полные риска и опасностей. Журнал «Турпром» составил список из восьми таких мест, куда ежегодно отправляются сотни тысяч людей, несмотря на реальные угрозы для жизни.
Самая высокая гора в мире остаётся непреодолимым магнитом для альпинистов. Восхождение на Эверест требует не только физической подготовки, но и готовности к серьезным рискам:
опасные погодные условия;
высотная болезнь;
лавины и обвалы.
В 2023 году попытку штурма вершины предприняли более 1000 человек, около 600 из них добрались до цели. Однако не обошлось без трагедий — 12 альпинистов погибли. Стоимость такого восхождения может превышать 100 тысяч долларов, но даже это не останавливает желающих покорить «крышу мира».
Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла крупнейшая ядерная катастрофа в истории, привлекает искателей острых ощущений. Радиоактивный фон в отдельных участках всё ещё превышает норму, а передвижение по заброшенному городу требует особой осторожности.
Тем не менее, в 2024 году Чернобыль посетили более 100 тысяч туристов, несмотря на необходимость строгого соблюдения правил безопасности.
Амазония — одно из самых опасных мест на планете, несмотря на свою природную красоту:
ядовитые змеи и насекомые;
тропические болезни, такие как малярия и лихорадка Денге;
риск заблудиться без опытного гида.
Ожидается, что в 2025 году поток туристов в регион только увеличится.
Один из самых жарких уголков планеты, американская Долина Смерти ежегодно принимает до полутора миллионов посетителей. Летом температура может превышать +50 °C, создавая угрозу для здоровья.
Туристы рискуют получить тепловой удар, перегреться или пострадать в случае поломки автомобиля на пустынной трассе.
На первый взгляд это идеальное место для подводного плавания: кристально чистая вода, уникальные пещеры и морская флора. Однако подводные течения, резкие перепады давления и замкнутые пространства создают смертельно опасные условия. Дайвинг здесь рекомендуется только для опытных ныряльщиков.
Расположенная в Эфиопии впадина известна экстремальными условиями:
кислотные озера и ядовитые гейзеры;
постоянная жара (до +50 °C);
высокий уровень токсичных испарений.
Это место по праву называют одним из самых негостеприимных на Земле. Поездки возможны только с профессиональными проводниками и при наличии специальной подготовки.
Живописная дорога, проходящая через канадские Скалистые горы, соблазняет туристов ледниковыми панорамами и изумрудными озёрами. Однако путь к ним лежит через:
скользкие, заснеженные трассы;
резкие смены погоды;
встречи с дикими животными, включая медведей.
Автомобилистам и путешественникам стоит быть максимально осторожными.
Этот горный массив, где и расположен Эверест, славится не только своими пейзажами, но и множеством опасностей:
лавины, оползни и внезапные штормы;
высотная болезнь;
политическая нестабильность в ряде регионов.
Тем не менее, ежегодно сюда приезжают тысячи паломников, треккеров и альпинистов, стремящихся к просветлению и приключениям.
Все эти места, несмотря на высокую степень опасности, продолжают привлекать туристов. Кто-то ищет острые ощущения, кто-то — вдохновения. Однако, выбирая такие направления, важно помнить: восхищение природой не должно затмевать здравый смысл и меры предосторожности.
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