Восемь мест на планете, где смертельная опасность поджидает на каждом шагу

Путешествия бывают разными: кто-то мечтает о пляжном отдыхе, другие жаждут экстрима. Всё чаще туристы выбирают маршруты, полные риска и опасностей. Журнал «Турпром» составил список из восьми таких мест, куда ежегодно отправляются сотни тысяч людей, несмотря на реальные угрозы для жизни, сообщает Lada.kz

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Путешествия бывают разными: кто-то мечтает о пляжном отдыхе, другие жаждут экстрима. Всё чаще туристы выбирают маршруты, полные риска и опасностей. Журнал «Турпром» составил список из восьми таких мест, куда ежегодно отправляются сотни тысяч людей, несмотря на реальные угрозы для жизни.

1. Эверест — вершина мечты с высокой ценой

Самая высокая гора в мире остаётся непреодолимым магнитом для альпинистов. Восхождение на Эверест требует не только физической подготовки, но и готовности к серьезным рискам:

опасные погодные условия;

высотная болезнь;

лавины и обвалы.

В 2023 году попытку штурма вершины предприняли более 1000 человек, около 600 из них добрались до цели. Однако не обошлось без трагедий — 12 альпинистов погибли. Стоимость такого восхождения может превышать 100 тысяч долларов, но даже это не останавливает желающих покорить «крышу мира».

2. Чернобыль — радиоактивное прошлое, притягивающее туристов

Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла крупнейшая ядерная катастрофа в истории, привлекает искателей острых ощущений. Радиоактивный фон в отдельных участках всё ещё превышает норму, а передвижение по заброшенному городу требует особой осторожности.

Тем не менее, в 2024 году Чернобыль посетили более 100 тысяч туристов, несмотря на необходимость строгого соблюдения правил безопасности.

3. Амазонские джунгли — чарующая зелень, полная угроз

Амазония — одно из самых опасных мест на планете, несмотря на свою природную красоту:

ядовитые змеи и насекомые;

тропические болезни, такие как малярия и лихорадка Денге;

риск заблудиться без опытного гида.

Ожидается, что в 2025 году поток туристов в регион только увеличится.

4. Долина Смерти — палящий ад для любителей пейзажей

Один из самых жарких уголков планеты, американская Долина Смерти ежегодно принимает до полутора миллионов посетителей. Летом температура может превышать +50 °C, создавая угрозу для здоровья.

Туристы рискуют получить тепловой удар, перегреться или пострадать в случае поломки автомобиля на пустынной трассе.

5. Большая голубая дыра — рай для дайверов с подвохом

На первый взгляд это идеальное место для подводного плавания: кристально чистая вода, уникальные пещеры и морская флора. Однако подводные течения, резкие перепады давления и замкнутые пространства создают смертельно опасные условия. Дайвинг здесь рекомендуется только для опытных ныряльщиков.

6. Впадина Данакиль — африканские «врата в ад»

Расположенная в Эфиопии впадина известна экстремальными условиями:

кислотные озера и ядовитые гейзеры;

постоянная жара (до +50 °C);

высокий уровень токсичных испарений.

Это место по праву называют одним из самых негостеприимных на Земле. Поездки возможны только с профессиональными проводниками и при наличии специальной подготовки.

7. Icefields Parkway в Канаде — скользкая красота

Живописная дорога, проходящая через канадские Скалистые горы, соблазняет туристов ледниковыми панорамами и изумрудными озёрами. Однако путь к ним лежит через:

скользкие, заснеженные трассы;

резкие смены погоды;

встречи с дикими животными, включая медведей.

Автомобилистам и путешественникам стоит быть максимально осторожными.

8. Гималаи — опасная гармония духовности и природы

Этот горный массив, где и расположен Эверест, славится не только своими пейзажами, но и множеством опасностей:

лавины, оползни и внезапные штормы;

высотная болезнь;

политическая нестабильность в ряде регионов.

Тем не менее, ежегодно сюда приезжают тысячи паломников, треккеров и альпинистов, стремящихся к просветлению и приключениям.

Подводя итог

Все эти места, несмотря на высокую степень опасности, продолжают привлекать туристов. Кто-то ищет острые ощущения, кто-то — вдохновения. Однако, выбирая такие направления, важно помнить: восхищение природой не должно затмевать здравый смысл и меры предосторожности.