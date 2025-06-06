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06.06.2025, 11:07

Маск потребовал импичмента Трампа

Новости Мира 0 718

Миллиардер Илон Маск фактически высказался в пользу импичмента Дональда Трампа. Предприниматель согласился с публикацией в соцсети X, в которой утверждается, что нынешний глава Белого дома должен покинуть свой пост, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В посте, с которым Маск выразил согласие, содержалась следующая формулировка:

«Президент против Илона. Кто победит? Ставлю на Илона». Это заявление вызвало волну обсуждений и стало очередным витком в обостряющемся конфликте между Маском и Трампом.

Истоки конфликта: налоги, NASA и личные нападки

Противостояние между бывшими союзниками началось после того, как Илон Маск публично раскритиковал кадровую политику администрации Трампа, в частности, в отношении NASA. Маску также не понравились положения предложенного Трампом налогового законопроекта. На этом фоне между ними началась заочная перепалка, перешедшая в личные обвинения.

Маск утверждал, что без его содействия Дональд Трамп не смог бы выиграть выборы. Также он намекнул на возможную связь Трампа с фигурантами скандала вокруг Джеффри Эпштейна.

Ответ Трампа и угроза санкциями

Дональд Трамп не остался в долгу и резко отреагировал на высказывания Маска. Он назвал миллиардера «сошедшим с ума» и пригрозил пересмотреть участие его компаний в государственных контрактах. В частности, это касалось сотрудничества с NASA.

Маск отвечает: прощай, Dragon

В ответ на критику и угрозы со стороны Трампа Илон Маск заявил о прекращении использования космического корабля Dragon, с помощью которого NASA доставляло грузы и экипажи на Международную космическую станцию (МКС). Этот шаг может осложнить текущие проекты США в космической сфере, учитывая активное участие компании SpaceX в космической программе страны

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