Худший враг болезни Альцгеймера: врач рассказала о невероятных свойствах граната

Кардиолог Ольга Бокерия рассказала о редких свойствах фрукта, способного поддерживать здоровье мозг, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Гранат известен своим насыщенным вкусом и яркими рубиновыми зёрнами, которые не только радуют глаз, но и приносят организму значительную пользу. Особенно ценно это для людей пожилого возраста, которым важно поддерживать когнитивные функции и память.
Этот фрукт богат:
витаминами группы B и C,
калием, кальцием и железом,
антиоксидантами, включая полифенолы и флавоноиды.
Именно антиоксиданты играют ключевую роль в защите клеток мозга от окислительного стресса и воспалительных процессов, связанных с возрастными изменениями.
Как отметила известный врач-кардиолог Ольга Бокерия, в гранате содержатся вещества, положительно влияющие на когнитивные функции. Она подчеркнула, что это не домыслы, а данные, подтверждённые научными исследованиями:
«Оказалось, что, действительно, гранат улучшает когнитивные функции и память», — написала специалист в социальных сетях.
Речь идёт в первую очередь о профилактике болезни Альцгеймера — одного из самых тяжёлых нейродегенеративных заболеваний, поражающих пожилых людей.
Несмотря на явные плюсы, гранатовый сок требует аккуратного подхода. Медики не рекомендуют пить его в чистом, концентрированном виде по следующим причинам:
Высокая кислотность может раздражать слизистую желудка.
Сок разрушает зубную эмаль — чтобы снизить вред, его лучше пить через трубочку.
Без разбавления водой возможны нежелательные побочные эффекты, особенно при регулярном употреблении.
Поэтому для ежедневного употребления идеален сок, разбавленный водой в пропорции 1:1 или даже больше.
Несмотря на множество полезных свойств, гранат и его производные не являются полноценным лекарством. Людям с хроническими заболеваниями, гастритами или проблемами с зубами стоит обязательно проконсультироваться со специалистом перед регулярным употреблением.
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