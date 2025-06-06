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06.06.2025, 12:57

Худший враг болезни Альцгеймера: врач рассказала о невероятных свойствах граната

Новости Мира 0 812

Кардиолог Ольга Бокерия рассказала о редких свойствах фрукта, способного поддерживать здоровье мозг, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Гранат известен своим насыщенным вкусом и яркими рубиновыми зёрнами, которые не только радуют глаз, но и приносят организму значительную пользу. Особенно ценно это для людей пожилого возраста, которым важно поддерживать когнитивные функции и память.

Уникальный состав: что делает гранат особенным

Этот фрукт богат:

  • витаминами группы B и C,

  • калием, кальцием и железом,

  • антиоксидантами, включая полифенолы и флавоноиды.

Именно антиоксиданты играют ключевую роль в защите клеток мозга от окислительного стресса и воспалительных процессов, связанных с возрастными изменениями.

Поддержка памяти и профилактика нейродегенерации

Как отметила известный врач-кардиолог Ольга Бокерия, в гранате содержатся вещества, положительно влияющие на когнитивные функции. Она подчеркнула, что это не домыслы, а данные, подтверждённые научными исследованиями:

«Оказалось, что, действительно, гранат улучшает когнитивные функции и память», — написала специалист в социальных сетях.

Речь идёт в первую очередь о профилактике болезни Альцгеймера — одного из самых тяжёлых нейродегенеративных заболеваний, поражающих пожилых людей.

Осторожность при употреблении сока

Несмотря на явные плюсы, гранатовый сок требует аккуратного подхода. Медики не рекомендуют пить его в чистом, концентрированном виде по следующим причинам:

  • Высокая кислотность может раздражать слизистую желудка.

  • Сок разрушает зубную эмаль — чтобы снизить вред, его лучше пить через трубочку.

  • Без разбавления водой возможны нежелательные побочные эффекты, особенно при регулярном употреблении.

Поэтому для ежедневного употребления идеален сок, разбавленный водой в пропорции 1:1 или даже больше.

Важно: проконсультируйтесь с врачом

Несмотря на множество полезных свойств, гранат и его производные не являются полноценным лекарством. Людям с хроническими заболеваниями, гастритами или проблемами с зубами стоит обязательно проконсультироваться со специалистом перед регулярным употреблением.

⚠️ Материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не заменяет профессиональную медицинскую консультацию.

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