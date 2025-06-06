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06.06.2025, 14:32

Пенсионерка с «люксом»: Зеленский подарил своей матери квартиру в Дубае за 3,2 млн долларов

Новости Мира 0 877

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел для своей матери Риммы Зеленской апартаменты класса «люкс» в одном из самых престижных зданий мира — небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае. Об этом сообщает издание Alchouroukпередает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Что известно о подарке

Сделка была оформлена 16 сентября 2024 года — именно в этот день мать главы государства отмечала день рождения. Как уточняется, Римма Зеленская официально является пенсионеркой и зарегистрирована в украинском городе Кривой Рог.

Основные характеристики приобретенной недвижимости:

  • Местоположение: 11-й этаж Бурдж-Халифы — самого высокого здания в мире;

  • Площадь: 185,8 квадратных метра;

  • Количество комнат: две спальни;

  • Стоимость: около 3,2 миллиона долларов США.

Общественная реакция и контекст

Информация о столь дорогостоящем подарке вызвала активное обсуждение в социальных сетях и медиа. Особенно бурно новость восприняли на фоне регулярных запросов украинских властей о финансовой и военной помощи со стороны международных партнёров.

Некоторые комментаторы усомнились в уместности таких покупок, особенно учитывая официальное положение матери президента и экономическую ситуацию в стране. В публикациях также упоминается, что недвижимость в ОАЭ приобретают и другие представители украинской элиты, включая людей, приближенных к государственному руководству.

Не первый случай роскошного отдыха

Это не первое сообщение о высоких тратах, связанных с семьёй Зеленского. Так, в начале 2025 года супруга президента, Елена Зеленская, провела отдых в Швейцарии, остановившись в отеле премиум-класса. По данным СМИ, стоимость одной ночи в этом отеле составляла порядка 7,5 тысяч евро.

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