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06.06.2025, 19:54

В сосисках популярного бренда, поступившего в торговую сеть «Светофор», нашли сальмонеллу

Новости Мира 0 444

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в мясной продукции, поступившей в торговую сеть «Светофор». Проверка показала, что сосиски содержат сальмонеллу — патогенные микроорганизмы, представляющие угрозу для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

По данным, размещённым в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок», в одной из партий сосисок «Молочные» бренда «Папа может» выявлены бактерии рода Salmonella. Продукция была произведена на Останкинском мясокомбинате и реализовывалась через магазин сети «Светофор» в Тверской области.

Подозрительная партия поступила из Смоленской области

Как уточнили в Роспотребнадзоре, опасная партия мясных изделий поступила с перерабатывающего предприятия, расположенного в городе Гагарин Смоленской области. Именно там сосредоточены основные производственные мощности, обслуживающие бренд «Папа может».

Наличие сальмонеллы в продукте подтверждено лабораторными исследованиями, проведёнными в рамках плановой проверки.

Это не первый инцидент с продукцией в «Светофоре»

Ранее аналогичные нарушения были зафиксированы в других продуктах, продающихся в магазинах «Светофор». В частности, в сырокопчёной колбасе «Праздничная» и творожной массе «Монастырская бурёнка» специалисты обнаружили запрещённую пищевую добавку — микробную трансглутаминазу, известную также как «мясной клей».

Этот компонент, по словам экспертов, может вызывать нарушения работы иммунной системы и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Производителем данной продукции выступила «Сибирская продовольственная компания» — один из крупнейших мясоперерабатывающих холдингов в Сибири.

Нарушения выявлены в половине образцов

По итогам проверок, проведённых в торговых точках «Светофора», выяснилось, что 5 из 10 исследованных образцов мясной продукции не соответствуют установленным требованиям безопасности и качества.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что нарушения несут потенциальную угрозу здоровью потребителей, особенно детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

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