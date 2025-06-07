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07.06.2025, 09:06

Курбан-байрам в Турции: более 14 тысяч травм при самостоятельном забое животных

Новости Мира 0 566

В первый день празднования Курбан-байрама в Турции зарегистрировано 14 372 случая травм, полученных во время ритуального забоя животных. Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу призвал граждан доверять проведение обряда профессионалам. Большинство пострадавших получили порезы и другие травмы при самостоятельном совершении жертвоприношения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Массовые травмы в первый день Курбан-байрама

В Турции в первый день празднования Курбан-байрама, 6 июня 2025 года, более 14 тысяч человек обратились за медицинской помощью после получения травм во время ритуального забоя животных. Министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу сообщил, что общее число пострадавших составило 14 372 человека. Наибольшее количество травм зарегистрировано в Анкаре (1 049 человек), Стамбуле (753) и Конье (655).

Министр подчеркнул, что жертвоприношения должны совершаться профессионалами, чтобы избежать подобных инцидентов.

Причины травм и меры предосторожности

Большинство пострадавших получили порезы, проколы и другие травмы при самостоятельном совершении обряда жертвоприношения. Несмотря на развитие инфраструктуры забойных пунктов и ежегодные рекомендации властей, многие граждане продолжают проводить ритуал самостоятельно, что приводит к многочисленным травмам.

Власти Турции усилили меры по контролю за местами забоя, открывая временные площадки с участием сертифицированных специалистов и вводя штрафы за несанкционированный забой в жилых районах. Однако традиционное представление о ритуале как о личной обязанности главы семьи продолжает влиять на поведение многих граждан.

Курбан-байрам: традиции и обычаи

Курбан-байрам (или Ид аль-Адха) — один из двух главных праздников мусульман, наряду с Ураза-байрамом. Он отмечается на 10-й день месяца зуль-хиджа по исламскому календарю, сразу после завершения хаджа — паломничества в Мекку. Праздник длится четыре дня и символизирует готовность верующего к жертве ради Бога, восходя к преданию о пророке Ибрахиме (Аврааме), который по велению Аллаха был готов принести в жертву своего сына.

Центральным элементом празднования становится жертвоприношение — мусульмане, имеющие достаток, закалывают барана, козу, корову или верблюда. Мясо принято делить на три части: одну оставляют себе, вторую отдают родственникам и друзьям, а третью — нуждающимся. Этот акт подчеркивает важность солидарности, благотворительности и поддержки малоимущих в исламской традиции.

Жертвоприношение разрешается проводить только после праздничной молитвы и в строго отведенные дни. В странах с мусульманским большинством, таких как Турция, работа в дни Курбан-байрама останавливается — объявляются официальные выходные, закрываются госучреждения и школы. В 2025 году праздничные дни в Турции пришлись на 6–10 июня.

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