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07.06.2025, 09:13

СМИ в Афганистане ограничивают публикации изображений людей и животных

Новости Мира 0 415

Власти афганской провинции Лагман запретили использование изображений людей, животных и других живых существ в средствах массовой информации. Подобные ограничения ранее были введены в 18 других провинциях страны. Запрет распространяется также на социальные сети местных СМИ, сообщает Lada.kz со сылкой на Zakon.kz..

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Расширение запрета на изображения в афганских СМИ

В провинции Лагман, расположенной на востоке Афганистана, местные власти ввели запрет на публикацию изображений людей, животных и других живых существ в средствах массовой информации. Это решение стало частью политики "поощрения добродетели и предотвращения порока", проводимой в стране.

До введения ограничений в Лагмане аналогичные меры были приняты в 18 других провинциях Афганистана, включая Кандагар, Гильменд, Забуль, Бадахшан, Бамиан, Дайкунди и Фарьяб. Всего в стране насчитывается 34 региона, что свидетельствует о широком распространении данной практики.

В провинции Лагман функционируют государственный телеканал RTA и четыре частные радиостанции. Новый запрет касается не только традиционных средств массовой информации, но и их присутствия в социальных сетях. Таким образом, все формы визуального контента, изображающего живые существа, подпадают под действие новых правил.

Усиление культурных и религиозных ограничений

За последние четыре года в Афганистане наблюдается усиление ограничений на развлекательные и спортивные мероприятия. В частности, спортивное управление приостановило деятельность Афганской шахматной федерации, заявив, что игра в шахматы является "запрещенной".

Эти меры отражают стремление властей к более строгому соблюдению религиозных и культурных норм в общественной жизни страны.

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