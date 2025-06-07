Крем для рук на лице: чем это может обернуться — объясняет эксперт

Многие задумываются: можно ли использовать крем для рук вместо крема для лица? Косметолог Анна Смольянова объясняет, почему это не лучшая идея. Различия в составе и назначении этих средств могут привести к нежелательным последствиям для кожи лица, сообщает Lada.kz со ссылкой на DoctorPiter .

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Почему крем для рук не стоит наносить на лицо

Косметолог Анна Смольянова отмечает, что кремы для рук и лица разработаны с учетом разных потребностей кожи. Кожа рук часто подвергается воздействию внешней среды, поэтому кремы для рук содержат больше консервантов и ароматизаторов, чтобы обеспечить защиту и приятный запах. Однако такие компоненты могут вызывать раздражение на более чувствительной коже лица, особенно в области вокруг глаз.

Кроме того, кремы для рук часто имеют более плотную текстуру и содержат увлажняющие и отшелушивающие компоненты, такие как мочевина, которые могут быть слишком агрессивными для тонкой кожи лица. Использование таких средств на лице может привести к раздражению, сухости и повышенной чувствительности кожи.

Также важно учитывать разницу в pH кожи на разных участках тела. Кожа лица и области вокруг глаз имеет более кислую среду, тогда как кожа рук — ближе к нейтральной или слегка щелочной. Использование крема с неподходящим pH может нарушить баланс микробиоты кожи лица и привести к воспалительным реакциям.

Заключение

Хотя в экстренных случаях можно разово использовать крем для рук на лице, регулярное применение таких средств не рекомендуется. Лучше использовать специализированные кремы, разработанные с учетом особенностей кожи лица, чтобы избежать возможных негативных последствий.