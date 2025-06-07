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07.06.2025, 09:22

Крем для рук на лице: чем это может обернуться — объясняет эксперт

Новости Мира 0 459

Многие задумываются: можно ли использовать крем для рук вместо крема для лица? Косметолог Анна Смольянова объясняет, почему это не лучшая идея. Различия в составе и назначении этих средств могут привести к нежелательным последствиям для кожи лица, сообщает Lada.kz со ссылкой на DoctorPiter.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Почему крем для рук не стоит наносить на лицо

Косметолог Анна Смольянова отмечает, что кремы для рук и лица разработаны с учетом разных потребностей кожи. Кожа рук часто подвергается воздействию внешней среды, поэтому кремы для рук содержат больше консервантов и ароматизаторов, чтобы обеспечить защиту и приятный запах. Однако такие компоненты могут вызывать раздражение на более чувствительной коже лица, особенно в области вокруг глаз.

Кроме того, кремы для рук часто имеют более плотную текстуру и содержат увлажняющие и отшелушивающие компоненты, такие как мочевина, которые могут быть слишком агрессивными для тонкой кожи лица. Использование таких средств на лице может привести к раздражению, сухости и повышенной чувствительности кожи.

Также важно учитывать разницу в pH кожи на разных участках тела. Кожа лица и области вокруг глаз имеет более кислую среду, тогда как кожа рук — ближе к нейтральной или слегка щелочной. Использование крема с неподходящим pH может нарушить баланс микробиоты кожи лица и привести к воспалительным реакциям.

Заключение

Хотя в экстренных случаях можно разово использовать крем для рук на лице, регулярное применение таких средств не рекомендуется. Лучше использовать специализированные кремы, разработанные с учетом особенностей кожи лица, чтобы избежать возможных негативных последствий.

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