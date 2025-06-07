Угроза с неба: как солнечная активность влияет на спутники Starlink

Повышенная солнечная активность и связанные с ней геомагнитные бури могут ускорить сход спутников Starlink с орбиты, увеличивая риск их падения на Землю. Исследование NASA указывает на особую уязвимость этих аппаратов к космической погоде. В августе 2024 года зафиксирован случай, когда обломки спутника достигли поверхности планеты, сообщает Lada.kz со ссылкой на платформу препринтов arXiv .

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Геомагнитные бури и спутники Starlink: новая угроза с орбиты

Согласно исследованию, проведённому учёными из Центра космических полётов Годдарда NASA, геомагнитные бури, вызванные повышенной солнечной активностью, могут значительно сократить срок службы спутников, находящихся на низкой околоземной орбите. Особенно уязвимыми оказались спутники системы Starlink, предназначенные для обеспечения глобального интернет-покрытия.

"Оказалось, что спутники — и, особенно, оборудование Starlink — особенно подвержены воздействию геомагнитных бурь. Из-за этого они могут сойти с орбиты раньше намеченного срока", — говорится в исследовании.

Обычно срок службы спутника группировки Starlink не превышает пяти лет. По истечении этого времени аппарат с помощью встроенных двигателей снижается с орбиты и сгорает в атмосфере. Однако в случае воздействия геомагнитных бурь процесс может ускориться, и спутник не успевает полностью сгореть, что увеличивает риск падения его обломков на Землю.

"Наши результаты неоспоримо показывают, что спутники возвращаются в атмосферу быстрее при более высокой геомагнитной активности", — подчёркивают исследователи.

Специалисты установили, что во время геомагнитных бурь спутники, находящиеся на орбите ниже 300 километров, сгорали на 10 дней раньше, чем ожидалось. Это повышает вероятность того, что части спутника не успеют полностью сгореть в атмосфере и достигнут поверхности Земли.

В августе 2024 года зафиксирован случай, когда обломки спутника Starlink упали на ферму в Канаде, что стало первым известным инцидентом подобного рода.

29 мая 2025 года стало известно, что некоторые аппараты Starlink преждевременно сошли с орбиты из-за чрезмерной солнечной активности, наблюдаемой в последнее время. С 1 по 3 июня Землю накрыли мощные магнитные бури, сопровождавшиеся облаком солнечной плазмы с рекордными характеристиками, что, по прогнозам учёных, может повлиять на жизнь на планете.