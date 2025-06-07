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07.06.2025, 14:41

Турист пришёл в себя не сразу: чешка рассказала, зачем отправляет дочь в Россию

Новости Мира 0 1 741

Непривычный диалог между русским туристом и владелицей магазинчика в Чехии обернулся неожиданным признанием. Женщина рассказала, что собирается отправить свою дочь в Россию — и вовсе не по политическим соображениям, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Случайная встреча в семейном магазине

Во время прогулки по Чехии российский путешественник зашел в небольшой продуктовый магазин. Выяснилось, что это семейное дело: закупками товаров занимается отец, а за прилавком работают мать с дочерью. Продавщица, заметив акцент туриста, заговорила с ним на смеси чешского и ломаного русского. Завязался непринужденный разговор, в ходе которого женщина охотно делилась местными реалиями и советами по выбору продуктов.

Неожиданное признание: «Хочу отправить дочь в Россию»

В какой-то момент женщина рассказала, что планирует отправить свою дочь учиться в Россию. Турист был озадачен — в условиях сегодняшней геополитики такое решение казалось ему нестандартным. Однако, по словам чешки, её выбор продиктован исключительно здравым смыслом, а не идеологией.

Почему не Германия? Практичные аргументы матери

Женщина пояснила, что в Чехии высшее образование стоит несколько тысяч евро, а в Германии — и вовсе десятки тысяч. А вот в рамках студенческого обмена обучение в России обойдется бесплатно. Помимо финансовых соображений, мать девушки назвала и другие аргументы:

  • Языковой фактор. Русский язык до сих пор широко распространён в Восточной Европе и странах Прибалтики, а значит, пригодится и в дальнейшем.

  • Социальные установки. По мнению женщины, в России у её дочери больше шансов найти хорошего мужа и не попасть под влияние опасных влияний мегаполисов Западной Европы.

«Дочь у меня умница, но слишком доверчивая»

Откровения матери были искренними. Она призналась, что боится отпускать дочь в Германию — мол, та слишком наивна и привлекательна, а потому рискует оказаться в уязвимом положении.

«Она красавица, но очень доверчивая. В Германии таких девчонок быстро "в оборот" берут. Пусть лучше едет в Россию, там, может, встретит порядочного мужчину и создаст семью», — поделилась женщина.

Вывод туриста: обычные люди в Европе — не про политику

Услышанное натолкнуло российского блогера на размышления. Он отметил, что несмотря на информационные войны и политическую риторику, простые люди на улицах Европы живут своими заботами — и чаще всего руководствуются здравым смыслом и заботой о близких, а не лозунгами или официальной позицией властей.

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