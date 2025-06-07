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07.06.2025, 17:00

Киркоров напал на невесту Лепса — реакция девушки удивила всех

Новости Мира 0 1 911

На телешоу «Мастер игры» вспыхнула неожиданная перепалка между поп-королём российской сцены Филиппом Киркоровым и 19-летней возлюбленной Григория Лепса — Авророй Киба. Звёздный наставник не сдержал эмоций и резко высказался в адрес девушки, но получил неожиданный и уверенный отпор, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

«А ты кто?» — выпад Киркорова, вызвавший скандал

Во время обсуждения участников шоу Киркоров публично усомнился в значимости Авроры:

«Здесь спортсмены, артисты — люди, сделавшие себя сами. А ты кто? Как личности тебя нет. Просто чья-то девушка», — заявил он с раздражением.

Его слова вызвали в студии напряжённую паузу, но Киба не растерялась и с достоинством ответила.

Аврора Киба ответила жестко: «Я — личность!»

Девушка не позволила себе быть униженной и дала Филиппу резкий отпор:

«Я — личность. Я девушка, которой Григорий Лепс четыре раза делал предложение. Переходы на личность меня не то чтобы обижают, они меня бесят», — сказала она.

Аврора подчеркнула, что не считает себя случайным гостем на шоу и пришла на проект с конкретной целью.

Кто такая Аврора Киба?

Невеста Лепса рассказала, что в настоящее время учится в Лондоне, в одном из престижных университетов дизайна. Её участие в телешоу продиктовано интересом к детективным расследованиям и желанием получить новый жизненный опыт.

Пока дата свадьбы с Григорием Лепсом не объявлена, но Киба уже уверенно чувствует себя в светской жизни — её всё чаще можно увидеть на громких мероприятиях и в медийном пространстве.

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