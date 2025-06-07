Названо место хранения тел украинских военных

Останки украинских военнослужащих, подготовленные к возвращению на родину, находятся на территории Брянской области России. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к соответствующим структурам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Рефрижераторы — в Брянской области», — уточнил собеседник агентства.

План обмена тел был сорван

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о срыве масштабной договоренности между Москвой и Киевом по обмену тел погибших в формате «6000 на 6000». Изначально ожидалось, что Россия передаст Украине тела шести тысяч военнослужащих, и получит такой же объем со своей стороны.

По данным журналистов, российская сторона была готова провести передачу в любой момент. В случае отказа или затягивания процесса, рассматривался вариант транспортировки тел к белорусской границе с помощью 150 специализированных автомобилей-рефрижераторов.

Срыв обмена подтвердил Мединский

Позже информацию о переносе процедуры подтвердил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, украинская делегация в последний момент приостановила как процесс обмена телами, так и обмен военнопленными. При этом срок возобновления договоренностей пока не определён.