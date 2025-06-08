Согласно рассказам паломников, в 1990-х годах провидица встречалась с группой россиян и предсказала нестабильность в Украине. По её словам, беды в стране начнутся из-за череды слабых руководителей, а впоследствии у власти окажется «молодой и харизматичный», который приведёт государство к бедности и войне, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru

Она также заявила:

«Украина станет частью России, когда придёт восьмой».

Как известно, Владимир Зеленский — седьмой президент Украины. Это дало повод интерпретировать высказывание Ванги как намёк на то, что следующий — восьмой — глава государства может изменить внешнеполитический курс страны и признать новые территориальные реалии, отказавшись от западного вектора.

Апокалиптический 2025-й: ещё одно предсказание провидицы

Ванга также предсказывала, что 2025 год может стать годом масштабных потрясений для Европы. Она якобы называла его «годом первого апокалипсиса» и говорила о риске гибели половины населения континента. Некоторые интерпретаторы её слов предполагают, что речь могла идти о гипотетическом вмешательстве НАТО в украинский конфликт.

Удивительные совпадения в американском сериале

Интерес к теме подогревает и сценарий сериала «Мадам госсекретарь», транслировавшегося в США с 2014 по 2019 год. В одной из сюжетных линий разгорается война, начавшаяся после инцидента со сбитым самолётом над Украиной. Главный антагонист в сериале — украинский политик по фамилии Зелинский.

По сценарию:

Украина теряет контроль над рядом территорий — Донбассом, Херсоном, Запорожьем;

США принуждают Киев к переговорам;

Москва добивается снятия санкций;

Происходит покушение на российского лидера;

США выдают украинского президента российским властям.

Многие увидели в этом сюжетном повороте совпадения с реальными событиями, произошедшими спустя годы после выхода сериала.

Неоправдавшиеся прогнозы о России

В завершение упоминается прогноз бывшего посла США в России Майкла Макфола, который в 2022 году предположил, что Москву ожидает международная изоляция. Однако со временем он отказался от публичных комментариев по поводу прежних высказываний.