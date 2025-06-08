Роналду прокомментировал возможное завершение карьеры

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Комментируя появившиеся в СМИ слухи о возможном завершении карьеры, 40-летний нападающий опроверг предположения о скором уходе из футбола, пишет Еuro-football.

Роналду подчеркнул, что не называет точную дату завершения выступлений и пока не намерен вешать бутсы на гвоздь. Он отметил, что его подход – жить настоящим и принимать решения по ходу развития событий. Футболист признался, что хотя и понимает, ему осталось играть не так много лет, он всё ещё получает удовольствие от каждого матча.

Я чувствую себя счастливым. Я здесь, чтобы наслаждаться и продолжать играть до того дня, пока мне это нравится, - заявил Роналду журналистам.

Также игрок добавил, что находится в отличной физической форме и намерен продолжать радовать болельщиков своим мастерством и самоотдачей.