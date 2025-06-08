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08.06.2025, 10:46

Нелюбимая работа может довести до болезни Паркинсона — предупреждают ученые

Новости Мира 0 397

Болезнь Паркинсона может развиваться не только из-за генетики или старения организма — к ней способны привести и психоэмоциональные перегрузки, включая хронический стресс на нелюбимой работе. К таким выводам пришли ученые Института мозга ФГБНУ «Научный центр неврологии», сообщает издание «Известия», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото freepik
Фото freepik

Болезнь встречается редко, но число случаев растет

В настоящее время болезнь Паркинсона диагностируют примерно у одного человека из 120 тысяч россиян. Однако специалисты предупреждают: если текущие тенденции сохранятся, к 2050 году количество заболевших может увеличиться в четыре раза.

По статистике:

  • среди людей старше 65 лет болезнь обнаруживается у 1–2% населения;

  • после 75 лет этот показатель достигает 3%;

  • всё чаще болезнь диагностируется у пациентов моложе 50 лет.

20 лет до первых симптомов

Паркинсон — заболевание, развивающееся медленно. С момента первых изменений в мозге до выраженных клинических признаков может пройти до двух десятилетий. На ранних стадиях возможны:

  • дрожание рук,

  • ухудшение концентрации внимания,

  • проблемы с координацией движений.

Исторически болезнь была впервые описана врачом Джеймсом Паркинсоном в 1817 году. Современные исследования уточняют: патологический процесс начинается в области мозга, называемой «черной субстанцией», где происходит разрушение дофаминовых нейронов — клеток, отвечающих за моторную активность.

Причины — от токсинов до стресса

Причины развития болезни многообразны. Доктор биологических наук Ирина Мухина называет следующие провоцирующие факторы:

  • генетическая предрасположенность,

  • нарушения кровообращения в мозге,

  • воздействие пестицидов и тяжёлых металлов,

  • инфекции,

  • хронический стресс.

Особое внимание ученые уделяют психологическим и социальным причинам. По мнению директора Института мозга Сергея Иллариошкина, длительная работа, не приносящая удовлетворения, может быть серьезным стрессовым фактором, способствующим развитию нейродегенеративных заболеваний.

Болезнь может начинаться в кишечнике

Невролог Ойбек Тургунхужаев дополняет: важную роль в развитии болезни играет белок α-синуклеин, скапливающийся в клетках мозга. Кроме того, существует теория, что патологический процесс может начинаться в кишечнике, что объясняет ранние симптомы, такие как:

  • хронические запоры,

  • утрата обоняния.

Болезнь сложно распознать: 30% случаев — вне типичной картины

Эксперты подчеркивают, что заболевание может проявляться индивидуально: примерно 30% пациентов не укладываются в общепринятые схемы диагностики и развития болезни. Это подтверждает, насколько разнообразны причины и проявления Паркинсона.

Как снизить риски

Медики напоминают: полностью предотвратить болезнь невозможно, но можно значительно снизить вероятность её развития. Для этого важны:

  • регулярная физическая активность,

  • умственные нагрузки,

  • полноценный и стабильный сон,

  • снижение уровня стресса и эмоциональной перегрузки.

Кроме того, ученые советуют с раннего возраста ориентироваться на деятельность, которая соответствует личным интересам и склонностям. Работа «по душе» — это не только про удовлетворение, но и про здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

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