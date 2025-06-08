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08.06.2025, 12:47

В России обсуждают возвращение обязательных отметок о браке и детях в паспорте

Новости Мира 0 329

Граждане обратились в Госдуму с инициативой вновь сделать отметки о семейном положении и детях обязательными, как это было до 2021 года, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: (с) Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Фото: (с) Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В России вновь обсуждается возможность возврата обязательных отметок о браке и наличии детей в паспорте. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам депутата, в адрес Государственной думы поступает всё больше обращений от граждан, выражающих недовольство нынешним порядком. С июля 2021 года информация о регистрации или расторжении брака, а также о детях в паспорте указывается исключительно по желанию владельца документа. Это положение было введено постановлением правительства, и с тех пор обязательными остались только сведения о регистрации по месту жительства и воинской обязанности.

Буцкая отметила, что многим россиянам неудобно пользоваться «пустыми паспортами», в которых сложно определить семейный статус человека. Она добавила, что раньше наличие отметки позволяло сразу увидеть важную информацию – дату рождения, наличие брака и детей. Теперь же, как утверждает депутат, при отсутствии обручального кольца невозможно понять, состоит ли человек в браке.

Парламентарий подчеркнула, что возвращение к прежнему формату особенно актуально в условиях, когда бумажные паспорта продолжают использоваться наравне с цифровыми сервисами. По её мнению, логично восстановить обязательность отметок, чтобы повысить прозрачность и упростить межличностные и юридические взаимодействия.

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