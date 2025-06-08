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08.06.2025, 14:19

Медик назвал продукты, которые опасно брать на пикник

Новости Мира 0 313

Терапевт Сергей Лопатин перечислил продукты, которые не стоит брать во время выездов на природу, чтобы не допустить пищевых отравлений, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Для отдыха на природе следует с особым вниманием выбирать продукты, особенно в теплое время года, сообщил терапевт и гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

По словам специалиста, пища, требующая строгих условий хранения, может быстро испортиться под воздействием высоких температур, став источником патогенных бактерий. В список нежелательных для пикника продуктов он включил колбасные изделия, сыры, яйца, молочные продукты, морепродукты, маринованные овощи, десерты и выпечку с кремом.

Лопатин пояснил, что при несоблюдении температурного режима эти продукты становятся благоприятной средой для размножения бактерий. Так, например, салат с майонезной заправкой теряет пригодность к употреблению уже через несколько часов пребывания на солнце.

Он также рекомендовал брать на пикник овощи и фрукты только в целом виде, не нарезая их заранее. Нарезанные продукты, как отметил врач, гораздо быстрее теряют устойчивость к внешней среде и могут стать источником кишечных инфекций.

Отдельное внимание специалист уделил мясу, особенно если планируется жарка шашлыка. Он настоятельно советует приобретать мясо исключительно в проверенных торговых точках, избегая уличных киосков и частных продавцов. Кроме того, он предостерёг от покупки готовых магазинных маринадов, поскольку некоторые производители могут использовать некачественное мясо, маскируя его вкус специями и ароматами.

Терапевт подчеркнул, что мясо для шашлыка должно быть тщательно прожарено, так как полусырой продукт может содержать паразитов и представлять серьёзную угрозу для здоровья.

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