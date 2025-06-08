Медик назвал продукты, которые опасно брать на пикник

Терапевт Сергей Лопатин перечислил продукты, которые не стоит брать во время выездов на природу, чтобы не допустить пищевых отравлений, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

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Для отдыха на природе следует с особым вниманием выбирать продукты, особенно в теплое время года, сообщил терапевт и гастроэнтеролог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин.

По словам специалиста, пища, требующая строгих условий хранения, может быстро испортиться под воздействием высоких температур, став источником патогенных бактерий. В список нежелательных для пикника продуктов он включил колбасные изделия, сыры, яйца, молочные продукты, морепродукты, маринованные овощи, десерты и выпечку с кремом.

Лопатин пояснил, что при несоблюдении температурного режима эти продукты становятся благоприятной средой для размножения бактерий. Так, например, салат с майонезной заправкой теряет пригодность к употреблению уже через несколько часов пребывания на солнце.

Он также рекомендовал брать на пикник овощи и фрукты только в целом виде, не нарезая их заранее. Нарезанные продукты, как отметил врач, гораздо быстрее теряют устойчивость к внешней среде и могут стать источником кишечных инфекций.

Отдельное внимание специалист уделил мясу, особенно если планируется жарка шашлыка. Он настоятельно советует приобретать мясо исключительно в проверенных торговых точках, избегая уличных киосков и частных продавцов. Кроме того, он предостерёг от покупки готовых магазинных маринадов, поскольку некоторые производители могут использовать некачественное мясо, маскируя его вкус специями и ароматами.

Терапевт подчеркнул, что мясо для шашлыка должно быть тщательно прожарено, так как полусырой продукт может содержать паразитов и представлять серьёзную угрозу для здоровья.