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08.06.2025, 15:06

Неожиданный способ борьбы с мошенниками предложили в России

Новости Мира 0 424

Киберполиция МВД РФ предложила нестандартный способ разговора с телефонными мошенниками, который поможет избежать потери денег и персональных данных, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Российской Федерации рекомендуют гражданам применять тактику «неподходящей жертвы», чтобы защитить себя от действий телефонных мошенников.

В ведомстве пояснили, что подобный подход позволяет ввести злоумышленников в заблуждение и снизить риск того, что они продолжат попытки обмана.

Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес, - пояснили в МВД РФ.

Кроме того, специалисты советуют использовать креативный подход – придумывать неожиданные или нестандартные ответы, чтобы сбить злоумышленников с толку. По мнению киберполицейских, это может дезориентировать мошенников и вынудить их прекратить разговор.

Также в МВД рекомендуют не отвечать на звонки с неизвестных номеров и по возможности включать автоответчик для фильтрации действительно важных вызовов. Гражданам также предлагается пользоваться голосовыми помощниками, которые могут автоматически принимать звонки и дополнительно защищать пользователя от потенциальной угрозы.

Отдельно подчеркивается, что если у человека есть сомнения в значимости звонка, его лучше просто проигнорировать.

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