Врач рассказала, как правильно взвешиваться

По словам Вигелене, колебания массы тела в течение суток — это естественный процесс. Основная причина — изменения водного баланса в организме. Поэтому ежедневные измерения не отражают реальной картины и могут расстраивать человека без всяких оснований, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Что влияет на изменения веса в течение дня:

Потеря жидкости во сне. Ночью мы теряем воду через дыхание и потоотделение. Особенно заметно это в жарком климате. Поскольку при этом человек не ест и не пьет, утренние значения на весах могут быть ниже, но это не связано с потерей жировой массы.

Физическая активность и температура воздуха. Интенсивные тренировки и жара вызывают временное обезвоживание, которое тоже влияет на вес.

Рацион и образ жизни. Соленая еда, малоподвижность, стресс и гормональные скачки могут задерживать жидкость в организме, что приводит к увеличению веса.

Когда и как взвешиваться правильно

Диетолог рекомендует становиться на весы раз в неделю, в одно и то же время — утром, натощак, после посещения туалета и в легкой одежде, желательно — на тех же самых весах. Только так можно отследить истинную тенденцию изменения массы тела, а не её суточные колебания.

Цифра на весах — не единственный показатель здоровья

Сандра Вигелене подчеркнула, что масса тела — это лишь один из множества параметров, на которые стоит обращать внимание. Гораздо важнее оценивать состав тела, а не просто число на дисплее весов.

Какие параметры дополнительно учитывать:

Окружность талии

Соотношение талии и бедер

Процентное содержание жира в организме

Эти показатели позволяют более точно судить о состоянии здоровья и наличии лишнего веса, чем просто общая масса тела.

Итог: взвешивайтесь с умом

Если вы следите за фигурой, не стоит придавать слишком большого значения ежедневным изменениям на весах. Лучше сосредоточиться на общем прогрессе и комплексной оценке состояния организма. Тогда и мотивация сохраняется, и результат не заставит себя ждать.