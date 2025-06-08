Дерматолог назвала два часто игнорируемых признака рака кожи

Британский врач Фатима Авде предупредила о симптомах рака кожи, которые нередко остаются без внимания, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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По данным Daily Mail, субподногтевая меланома и плоскоклеточная карцинома – два вида рака кожи, признаки которых пациенты часто не воспринимают как серьёзные.

По её словам, тёмная полоса или пятно под ногтем, внешне напоминающее синяк, может указывать на развитие субподногтевой меланомы. Новообразование постепенно увеличивается, затрагивая ногтевой валик, фалангу пальца и окружающие мягкие ткани. В Великобритании этот тип меланомы ежегодно приводит к гибели около 2300 человек.

Ещё один признак, который нередко принимают за безобидную экзему – это длительный зуд и шелушение кожи на одном участке. Такие проявления могут свидетельствовать о плоскоклеточной карциноме – втором по распространённости типе рака кожи в стране. Как отметила специалист, заболевание хорошо поддаётся лечению на ранних стадиях, но при запущенной форме может метастазировать и представлять серьёзную угрозу для жизни.

Авде также подчеркнула, что не все злокачественные опухоли кожи формируются из родинок. Некоторые из них появляются как незаживающие пятна или ранки. Например, базально-клеточная карцинома, наиболее распространённый тип рака кожи в Великобритании, часто выглядит как небольшое, не проходящее пятно. Хотя этот вид опухоли редко даёт метастазы, в ряде случаев для его удаления требуется иссечение обширных участков кожи, что приводит к образованию грубых и заметных рубцов.