Оксана Самойлова оконфузилась на премии «Муз-ТВ»

На музыкальной премии «Муз-ТВ» у блогера и предпринимательницы Оксаны Самойловой произошел конфуз с платьем. Об этом она рассказала в Instagram, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото: @sammyfam / Telegram

Известная российская блогер и основательница бренда одежды Оксана Самойлова оказалась в центре внимания не только из-за своего образа, но и из-за курьёзного инцидента на премии телеканала «Муз-ТВ». Видео с произошедшим появилось в сторис её Instagram-аккаунта, который насчитывает 16,6 миллиона подписчиков.

37-летняя инфлюэнсер выбрала для мероприятия корсетное платье светло-серого цвета, украшенное стразами. Однако в какой-то момент наряд подвёл свою обладательницу. На видео Самойлова поворачивается спиной к камере, демонстрируя, что в районе ягодиц платье разошлось. Как пояснила сама предпринимательница, лопнула молния.

Кадр: @samoylovaoxana / Instagram

В комментарии к инциденту она отметила, что всё произошло ближе к завершению вечера, и добавила: «Случилось непредвиденное. Хорошо, что это был конец вечера, но больше я не смогу пойти в зал, потому что это эпик фейл».

На мероприятии Оксана Самойлова присутствовала вместе со своим супругом, рэпером Джиганом.