Ни одна из последних новостей про Ефремова не соответствует действительности

Представитель Михаила Ефремова Татьяна Глаголева выступила с опровержением появившихся в СМИ сообщений о том, что актер якобы получил первую роль после выхода из колонии. По словам Глаголевой, распространяемая информация не соответствует действительности. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Это сплетни и домыслы, которые кто-то придумал», — заявила она в комментарии ТАСС.

«Новостей о ролях не было — дайте человеку прийти в себя»

Глаголева подчеркнула, что ни одна из свежих публикаций о творческих планах Михаила Ефремова не подтверждается официальными источниками. Более того, она призвала общественность прекратить давление и спекуляции вокруг имени артиста.

«Дайте Михаилу Олеговичу спокойно прийти в себя и заняться своей жизнью», — добавила она.

Что писали ранее

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Михаил Ефремов якобы получил предложение на первую роль после освобождения. Утверждалось, что переговоры заняли около недели, артист требовал высокий гонорар и в итоге согласился на сумму в 13 миллионов рублей.

Напомним

Михаил Ефремов в феврале 2025 года подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В беседе с администрацией исправительного учреждения он ссылался на проблемы со здоровьем и добросовестную работу в швейном цеху, где изготавливается форма для заключенных.