Мошенники используют популярность игрушек Labubu для обмана покупателей

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают о распространении фальшивых сайтов и ботов, связанных с продажей коллекционных игрушек Labubu, передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

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Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост числа мошеннических схем, нацеленных на покупателей популярных коллекционных игрушек Labubu. Как сообщает пресс-служба компании, с мая 2025 года было обнаружено несколько сотен скам-сайтов по всему миру, предлагающих якобы оригинальные фигурки.

Злоумышленники используют повышенный интерес к продукции бренда, в частности, к редким и лимитированным сериям персонажей. Потенциальным покупателям на фальшивых сайтах обещают большие скидки, широкий ассортимент и эксклюзивные коллекции. Среди выявленных мошеннических ресурсов есть подделки под официальный онлайн-магазин Pop Mart – производителя игрушек Labubu.

При введении платёжной информации на таких сайтах пользователи рискуют потерять как личные данные, так и деньги.

Кроме того, мошенники активизировались в русскоязычном сегменте Telegram. Эксперты выявили ботов, которые якобы предлагают возможность выиграть или приобрести игрушки Labubu. Для участия в подобных «розыгрышах» пользователям предлагается подписаться на каналы с подозрительным контентом, среди которого встречается реклама скам-проектов, обещающих лёгкий заработок в интернете.

В некоторых случаях боты требуют предоставить им права администратора в личных группах или каналах пользователей – под предлогом участия в розыгрыше. После получения таких прав злоумышленники могут просматривать списки подписчиков, публиковать и удалять посты, что создаёт риск потери контроля над аккаунтом.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова подчеркнула, что мошенники оперативно реагируют на ажиотаж вокруг популярных товаров. Она рекомендует критически оценивать заманчивые предложения в интернете, выбирать только проверенные онлайн-магазины и обязательно использовать защитные инструменты, которые способны предупредить переход на фальшивые сайты.