В США упал пассажирский самолет

В американском штате Теннесси произошло крушение легкомоторного самолета, предназначенного для прыжков с парашютом. На борту воздушного судна находились от 16 до 20 человек. О происшествии сообщает телеканал CNN, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Катастрофа произошла недалеко от Нэшвилла

По информации журналистов, самолет рухнул к югу от города Нэшвилл. На место крушения оперативно прибыли экстренные службы. Нескольких пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения на вертолетах.

По предварительным данным местных властей, травмы у пострадавших незначительные. Однако их состояние продолжает находиться под наблюдением врачей.

На месте работает Федеральное управление авиации

Зона падения самолета была оцеплена. На месте инцидента работают специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Они проводят необходимые следственные действия и изучают возможные причины аварии.

Жесткая посадка в России: Ан-2 упал в Саратовской области

Тремя днями ранее аналогичный инцидент произошел в России. В Ершовском районе Саратовской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время выполнения сельхозработ. Авиасудно занималось распылением удобрений вблизи села Новорепное.

В результате происшествия пострадал пилот. Следственные органы начали проверку: место инцидента было тщательно осмотрено, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося.