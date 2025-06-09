Не переходя границы: иностранцам запретят въезд за оскорбление России

В России предложили ужесточить правила въезда для иностранных граждан, замеченных в административных правонарушениях, которые расцениваются как действия против интересов страны. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Айрат Фаррахов совместно с Госсоветом Татарстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Речь идет о поправках к законопроекту, касающемуся ареста имущества лиц, совершивших административные нарушения за пределами Российской Федерации. Как пояснил Фаррахов в интервью газете «Известия», законопроект затрагивает как иностранных граждан, так и россиян.

Что предусматривает законопроект

Одним из ключевых положений документа является прямой запрет на въезд в Россию для иностранцев, если за границей они допустили действия, которые российские власти считают административными правонарушениями против государства.

Факт такого нарушения будет фиксироваться в реестрах, и в случае попытки въезда — например, по туристической визе или приглашению на деловое мероприятие — соответствующая информация станет основанием для отказа в пересечении границы.

Последствия для нарушителей

По словам депутата, законопроект ориентирован не только на текущее время, но и на перспективу. В будущем, когда завершится военный конфликт, все те иностранцы, кто допустил нарушения, направленные против интересов России, будут сталкиваться с ограничениями при попытке попасть в страну.

Фаррахов отметил, что это позволит защитить национальные интересы и создать механизм ответственности для лиц, действовавших против РФ, даже находясь за пределами ее юрисдикции.

Арест имущества за границей

Кроме запрета на въезд, законопроект предполагает возможность ареста имущества тех граждан (в том числе россиян), кто совершил правонарушения за рубежом, наносящие ущерб России. Это должно способствовать реальному исполнению решений о наказании и предотвратить уклонение от ответственности.

Законопроект уже рассматривается

Документ был внесен в Государственную думу в октябре 2024 года. 13 мая 2025 года он был одобрен в первом чтении. До 11 июня депутаты должны внести поправки. Если инициатива получит окончательное одобрение, она может серьезно изменить правила въезда и механизм наказания за действия, направленные против РФ, даже за пределами ее границ.