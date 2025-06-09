Космос атакует: серия мощнейших магнитных бурь продлится всю неделю

С 9 по 15 июня жителей планеты ожидает каскад геомагнитных бурь различной интенсивности, вызванный активностью на Солнце. Специалисты предупреждают: предстоящие дни могут оказаться особенно тяжелыми для людей, чувствительных к переменам в магнитном поле, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, нестабильность магнитного поля начнется уже в полночь понедельника, 9 июня. Ожидается, что:
в первые часы суток стартует магнитная буря уровня G1 (4 балла),
всего за три часа сила возмущения вырастет до G2 (5 баллов).
Несмотря на некоторое ослабление активности к утру, геомагнитное поле останется напряжённым на уровне двух баллов до конца дня.
Во вторник, среду и четверг магнитосфера Земли будет продолжать колебаться в пределах 2–3 баллов. Эти показатели не критичны, однако могут вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, особенно в сочетании с погодными перепадами.
Самым напряжённым днем недели, по прогнозам ученых, станет пятница:
в ночь на 14 июня индекс геомагнитной активности резко поднимется до шести баллов (уровень G2–G3),
интенсивная буря продлится не менее суток.
Это может повлиять не только на самочувствие людей, но и на работу навигационных и спутниковых систем.
В выходные дни магнитная активность начнет снижаться:
в субботу, 15 июня, ожидается буря средней силы (5 баллов),
в воскресенье уровень снизится до 4 и менее баллов.
С понедельника, 16 июня, геомагнитная обстановка стабилизируется.
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