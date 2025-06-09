Космос атакует: серия мощнейших магнитных бурь продлится всю неделю

С 9 по 15 июня жителей планеты ожидает каскад геомагнитных бурь различной интенсивности, вызванный активностью на Солнце. Специалисты предупреждают: предстоящие дни могут оказаться особенно тяжелыми для людей, чувствительных к переменам в магнитном поле, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Геомагнитная нестабильность начнется в ночь на 9 июня

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, нестабильность магнитного поля начнется уже в полночь понедельника, 9 июня. Ожидается, что:

в первые часы суток стартует магнитная буря уровня G1 (4 балла),

всего за три часа сила возмущения вырастет до G2 (5 баллов).

Несмотря на некоторое ослабление активности к утру, геомагнитное поле останется напряжённым на уровне двух баллов до конца дня.

В середине недели ожидаются умеренные колебания

Во вторник, среду и четверг магнитосфера Земли будет продолжать колебаться в пределах 2–3 баллов. Эти показатели не критичны, однако могут вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, особенно в сочетании с погодными перепадами.

Пик шторма: пятница 14 июня

Самым напряжённым днем недели, по прогнозам ученых, станет пятница:

в ночь на 14 июня индекс геомагнитной активности резко поднимется до шести баллов (уровень G2–G3),

интенсивная буря продлится не менее суток.

Это может повлиять не только на самочувствие людей, но и на работу навигационных и спутниковых систем.

Постепенное затухание к выходным

В выходные дни магнитная активность начнет снижаться:

в субботу, 15 июня, ожидается буря средней силы (5 баллов),

в воскресенье уровень снизится до 4 и менее баллов.

С понедельника, 16 июня, геомагнитная обстановка стабилизируется.